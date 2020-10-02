Ведьмы настоящие, и они везде! Появился трейлер нового фильма Роберта Земекиса

В команде, работавшей над фильмом, были четыре лауреата Оскара.

На Youtube-канале студии Warner Bros. Pictures размещен первый трейлер фильма-фэнтези "Ведьмы" оскароносного режиссера Роберта Земекиса ("Назад в будущее", "Форрест Гамп"). Картина выйдет 22 октября на стриминговом сервисе HBOMax в США.

Фильм основан на одноименной книге Роальда Даля. Он рассказывает "мрачно-юмористическую и трогательную" историю о мальчике-сироте, который отправляется в 1967 году с бабушкой на курорт и сталкивается в гостинице с ведьмами, собравшимися там на свой на слет.

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Главные роли в фильме исполнили обладатели Оскара Энн Хэтэуэй ("Отверженные", "8 друзей Оушена") и Октавия Спенсер ("Помощь", "Форма воды"), номинант на Оскар Стэнли Туччи ("Голодные игры"). Голосом рассказчика стал комик Крис Рок. Сценарий Земекис написал в соавторстве с Кеньей Баррисом ("Шафт") и лауреатом Оскара Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна").

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Он будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник").

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