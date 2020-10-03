Выход нового "Джеймса Бонда" и девятого "Форсажа" перенесли апрель и май 2021-го

Новый, уже 25-й фильм из серии о Бонде должен был стать последним в серии картин с Дэниелом Крейгом и уже дважды выйти в прокат. Но, видимо, пока еще не время.

Появление на широком экране нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" перенесли на 2 апреля следующего года. Релиз "Форсажа 9" – на 28 мая.

Как передает "Deadline", продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer и Universal Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что кинопремьера нового фильма про Бонда откладывается – для того, чтобы компания не потеряла прибыль на прокате в связи с карантином, и чтобы фильм смогли показать в кинотеатрах по всему миру.

"Мы понимаем, что задержка разочарует наших фанатов, но теперь мы с нетерпением ждем выхода "No Time To Die" в следующем году", – говорится в заявлении MGM. Изначально планировалось, что фильм выйдет в прокат в апреле 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 его премьеру уже один раз переносили – на 19-е ноября.

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Видео: YouTube / Movieclips Trailers

Как передает "Hollywoodreporter", спустя пару часов после сообщения MGM студия Universal передвинула выход "Форсаж 9" на 28 мая 2021 года – чтобы исключить его пересечение по выходу с "Бондом".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia

Напомним, ранее стало известно, что в девятой части кинофраншизы "Форсаж" снимется Майкл Рукер, звезда фильмов "Стражи галактики" и "Ходячие мертвецы".

Эти два фильма – далеко не единственные кино-картины, выход которых отменили в связи с коронавирусом. Так, Warner Bros. сдвинула "Чудо-женщину 1984" на 25 декабря 2020 года, а Disney перенес "Черную вдову" на 7 мая 2021-го.