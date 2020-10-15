Челка и небрежные кудри. Топ-7 трендов причесок осени 2020

Мы вошли во второй месяц осени, пасмурный и дождливый. Теперь одной из немногих радостей для поднятия настроения может стать новое пальто или удачно выбранная с утра прическа. Почему мы не отправиться в парикмахерскую и не обновить свой образ? Это может сделать вас счастливыми на какое-то время!

Идеи стилистов, которые пророчат нам удивительные тенденции, способны вытащить нас из грустных мыслей и депрессивного настроения. Если вы решитесь изменить свой внешний вид, можете смело взять на заметку любой вариант из списка трендовых причесок от Фокуса.

Романтичные завитки в стиле 1920-х годов

В этом сезоне мы встречаем очередной виток моды на эпоху джаза и персонажей "Великого Гэтсби". Так что если вы давно хотели попробовать имидж девушки из эпохи 1920-х, у вас появилась такая возможность. Да и пересмотреть дождливым осенним вечером один из наиболее удачных фильмов с участием Леонардо ДиКаприо тоже не будет лишним.

Стиль причесок тех лет как раз в тренде 2020 года. Так что пришло время учиться делать завитки в области лба — чем утонченнее, тем красивее.

Для тех, кто старается не тратить время на прически, подойдет решение с гладкой челкой набок, также в концепции эпохи "Великого Гэтсби".

Небрежные локоны

Пришло время для обладательниц непослушных природных локонов! Осенью 2020 кучерявые волосы будут на пике трендов. Хорошая новость заключается в том, что девушкам не придется отводить много времени на прическу по утрам. Волосы теперь не требуют тщательной укладки: в моде непослушные кучеряшки. В сезон осень - 2020 стилисты единодушно решили, что теперь все женщины должны носить растрепанные волосы, которые не нуждаются в дополнительном уходе.

Есть еще один вариант носить такие прически: дополнить ее заколками и резинками. Вам следует закрепить пряди у линии роста волос и собрать их в прическу-мальвинку — этой осенью эта модная тенденция 1980-х станет настоящим мастхэвом сезона.

Челки снова в моде

Челочки давно числились в списке модных бьюти-аутсайдеров, а вам, возможно, давно хотелось попробовать такую прическу, но не хватало смелости идти в разрез с модными течениями. Зато теперь такая прическа оказалась на пике популярности. Вы можете выбирать из различных вариантов.

Рваная челка (особенно, если вам импонирует образ бунтарки) отлично подойдет девушкам с любым ростом, овалом лица, и цветом волос. Такой нюанс в прическе может сделать вас героиней из сериала 1990-х годов.

Мини-челка (с намеком на готику). В этом сезоне ваша челка может быть максимально короткой и даже неровной. Если вы любите самостоятельные эксперименты с ножницами и волосами, у вас широкое поле деятельности.

Редкая челка - настоящая фаворитка селебрити во второй половине 2020 года. Во всяком случае, подиумные решения последних недель моды доказали популярность этой прически.

Прямой пробор

Нельзя сказать, что волосы, разделенные на прямой пробор когда-либо выходили из моды, но в этом сезоне прямой пробор попал в топ-лист модных бьюти-решений. К слову, такая прическа может по-разному смотреться в сочетании со различными стилями и макияжем.

Волосы на прямой пробор могут выглядеть романтично, или строго и сдержанно — по-деловому. И даже стать прической для светского выхода.

Коса, заплетенная из хвоста

В этом сезоне в моду входит коса, собранная из "конского" хвоста на затылке. В общем и целом, обычные косы не часто попадают в списки топовых тенденций, да и в этом сезоне эта прическа не так проста, как кажется.

Стилисты предлагают нам вариации: несколько косичек, собранных в один высокий хвост на затылке или несколько косичек, выходящих из одного хвоста.

Впрочем, и "школьная" коса сегодня выходит в топ трендов актуальных причесок. Если вы выбираете между обычным хвостиком и классической косичкой, однозначно следует остановить выбор на втором решении.

"Влажные" волосы

Тренд из 1990-х годов уже не первый сезон штурмует подиумы и числится в топе популярных решений у стилистов. Конечно же, ее стоит делать в солнечные дни, ведь эффект мокрых волос будет странно смотреться в дождливый и пасмурный день или во время первых заморозков. Да и вообще, "мокрые" пряди отчетливо напоминают о летних днях и времени, проведенном на пляже, поэтому не стоит их пытаться интегрировать в холодные серые будни. А вот в хорошую погоду стоит взять на заметку это несложное бьюти-решение.

Косички хиппи

Мелкие косички, вплетенные в толщу волос, или ниспадающие пряди вдоль линии лица, заплетенные у висков — тенденция, напоминающая о модных решениях 70-х годов прошлого века. Или, проще говоря, намекающие на стиль хиппи. Преимущество этого бьюти-тренда в легкости создания такой прически. Она моментально добавит вашему образу романтики и легкости, а на плетение мелких косичек у вас уйдет не более десяти минут.

Такое решение можно сочетать с вечерними образами, гламурными и бохо-комплектами одежды. Впрочем, и с кэжуал решением такая прическа может весьма эффектно.