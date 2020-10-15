Модницы знают, что самое интересное часто остается под одеждой, следовательно, не стоит игнорировать актуальные тенденции моды на нижнее белье, которая тоже меняется, хоть и не так часто, как на другие детали гардероба. Впрочем, и рекламные кампании новых моделей интимных единиц одежды начинают сильно отличаться от традиционных.

Фокус обратился к стилисту Анне Пономаренко, чтобы выяснить, на какие предметы нижнего белья стоит потратить деньги модницам наступившей осенью и зимой 2020.

По наблюдениям стилиста Анны Пономаренко, главным трендом в среде производителей нижнего белья стало привлечение моделей с обычными параметрами фигуры и естественными силуэтами для участия в рекламных кампаниях.

"Сегодня это становится макротрендом. Если раньше в такой рекламе можно было видеть девушек исключительно с идеальными телами, то теперь каждый производитель, как известный, так и не очень, старается включить в кампанию по продвижению девушек с округлыми формами, далеких от идеала по меркам прошлых лет. Эта тенденция касается именно представления товаров линий нижней одежды", - рассказала Фокусу модный эксперт.

Модные тренды женского нижнего белья в 2020 году

Бра без косточек

Анна Пономаренко констатирует актуальность тенденции создавать белье максимально комфортным. "Именно поэтому бра (бюстгалтеры) с косточками для ежедневной носки постепенно теряют популярность", - рассказывает стилист. По ее мнению, мягкие чашки не обязательно выглядят спортивно, варианты из кружева и сетки также очень хороши.

Прозрачная сетка

"Белье из розовой, красной, черной или невидимой бежевой сетки сегодня выходит на первый план. Многовариантность моделей из сеточки сегодня обусловлена популярностью тонкой ткани и абсолютной незаметности контуров белья на теле. Выбор моделей огромен и позволяет создавать как очень нежные, так и дерзкие комплекты", - рассказывает стилист Анна Пономаренко.

Тату на белье

Модный эксперт рекомендует обратить внимание на тенденцию имитации тату на белье. Пожалуй, самый смелый и необычный тренд последнего времени.

"В этом сезоне тату на нижнем белье оказались на пике популярности, и теперь модницы могут фокусировать внимание именно на этом тренде. Так, на сетку может быть нанесена цветочная вышивка или имитация татуировки. Смотрится такое решение очень интригующе. Кстати, топ из сетки с имитацией тату может использоваться как часть вечернего образа", - рассказала Анна Пономаренко.

Трусики с высокой талией или стиль 1980-х

"Нижнее белье, которое было популярно в эпоху Джейн Фонды, снова появится в арсенале модниц. Частично это связано с популярностью высокой линии пояса в одежде, которая распространяется не только на брюки и юбки, но и на нижнее белье.

К слову, трусики с высокой посадкой удобны в носке и визуально удлиняют ноги точно так же, как и брюки. Такой вариант силуэта белья следует взять на заметку", - считает модный эксперт.

Бархат

Белье с тематическими смысловыми отсылками к образам девушек из кабаре середины прошлого века, когда бархат был одной из самых популярных тканей для создания сексуальных сценических образов.

Осенью 2020 года ночные сорочки из бархата и кружева или вставки в нижнем белье снова очень актуальны, правда теперь они приемлимы и применимы на незаметной составляющей части гардероба современной жительницы города. Сегодня можно выбрать любой комфортный для вас вариант и наслаждаться приятными ощущениями от контакта с этим роскошным и приятным телу материалом.

Боди

"Уже несколько сезонов подряд многие знаменитости и звезды сети отдают предпочтение боди. В наступившем сезоне это просто must have гардероба!" - рассказывает Фокусу Анна Пономаренко. "Если вы еще не успели приобрести себе такую единицу белья, возможно, стоит купить сразу несколько вариантов", - комментирует модный эксперт.

Впрочем, этот предмет бельевого гардероба пользуется популярностью с момента его создания (в середине 1980-х годов). И не удивительно: модель очень удобна и эффект очень соблазнительный. К слову, носить боди можно не только как белье, но и как топ под жакет.

Портупея

"Этот сексуальный и провокационный предмет гардероба вышел из спален на улицы. Кожаные, кружевные и эластичные портупеи дополняют дерзкие современные образы с жакетами и брюками с высокой посадкой. Как и с любой подобной вещью, с ней стоит быть осторожной. И в Zoom для общения с коллегами такую вещь лучше не надевать!" - советует модный эксперт.