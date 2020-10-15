Тату, бархат и портупея. Топ-7 трендов нижнего белья 2020 по мнению стилиста

  • Лидия Новоселецкая
Тату, бархат и портупея. Топ-7 трендов нижнего белья 2020 по мнению стил...

Gettyimages

Фокус разбирался в самых актуальных трендах нижнего белья наступившего сезона. 

Модницы знают, что самое интересное часто остается под одеждой, следовательно, не стоит игнорировать актуальные тенденции моды на нижнее белье, которая тоже меняется, хоть и не так часто, как на другие детали гардероба. Впрочем, и рекламные кампании новых моделей интимных единиц одежды начинают сильно отличаться от традиционных.

Фокус обратился к стилисту Анне Пономаренко, чтобы выяснить, на какие предметы нижнего белья стоит потратить деньги модницам наступившей осенью и зимой 2020.

По наблюдениям стилиста Анны Пономаренко, главным трендом в среде производителей нижнего белья стало привлечение моделей с обычными параметрами фигуры и естественными силуэтами для участия в рекламных кампаниях.

"Сегодня это становится макротрендом. Если раньше в такой рекламе можно было видеть девушек исключительно с идеальными телами, то теперь каждый производитель, как известный, так и не очень, старается включить в кампанию по продвижению девушек с округлыми формами, далеких от идеала по меркам прошлых лет. Эта тенденция касается именно представления товаров линий нижней одежды", - рассказала Фокусу модный эксперт.

Модные тренды женского нижнего белья в 2020 году

Бра без косточек

Бра без косточек фото

Анна Пономаренко констатирует актуальность тенденции создавать белье максимально комфортным. "Именно поэтому бра (бюстгалтеры) с косточками для ежедневной носки постепенно теряют популярность", - рассказывает стилист. По ее мнению, мягкие чашки не обязательно выглядят спортивно, варианты из кружева и сетки также очень хороши.

Прозрачная сетка 

Белье сеточка фото

"Белье из розовой, красной, черной или невидимой бежевой сетки сегодня выходит на первый план. Многовариантность моделей из сеточки сегодня обусловлена популярностью тонкой ткани и абсолютной незаметности контуров белья на теле. Выбор моделей огромен и позволяет создавать как очень нежные, так и дерзкие комплекты", - рассказывает стилист Анна Пономаренко. 

Тату на белье

Модный эксперт рекомендует обратить внимание на тенденцию имитации тату на белье. Пожалуй, самый смелый и необычный тренд последнего времени.

"В этом сезоне тату на нижнем белье оказались на пике популярности, и теперь модницы могут фокусировать внимание именно на этом тренде. Так, на сетку может быть нанесена цветочная вышивка или имитация татуировки. Смотрится такое решение очень интригующе. Кстати, топ из сетки с имитацией тату может использоваться как часть вечернего образа", - рассказала Анна Пономаренко.

Трусики с высокой талией или стиль 1980-х

"Нижнее белье, которое было популярно в эпоху Джейн Фонды, снова появится в арсенале модниц. Частично это связано с популярностью высокой линии пояса в одежде, которая  распространяется не только на брюки и юбки, но и на нижнее белье.

Трусы с высокой талией фото

К слову, трусики с высокой посадкой удобны в носке и визуально удлиняют ноги точно так же, как и брюки. Такой вариант силуэта белья следует взять на заметку", - считает модный эксперт.

Бархат

Белье с тематическими смысловыми отсылками к образам девушек из кабаре середины прошлого века, когда бархат был одной из самых популярных тканей для создания сексуальных сценических образов.  

Белье из бархата фото

Осенью 2020 года ночные сорочки из бархата и кружева или вставки в нижнем белье снова очень актуальны, правда теперь они приемлимы и применимы на незаметной составляющей части гардероба современной жительницы города. Сегодня можно выбрать любой комфортный для вас вариант и наслаждаться приятными ощущениями от контакта с этим роскошным и приятным телу материалом.

Боди

"Уже несколько сезонов подряд многие знаменитости и звезды сети отдают предпочтение боди. В наступившем сезоне это просто must have гардероба!" - рассказывает Фокусу Анна Пономаренко. "Если вы еще не успели приобрести себе такую единицу белья, возможно, стоит купить сразу несколько вариантов",  - комментирует модный эксперт. 

Боди фото

Впрочем, этот предмет бельевого гардероба пользуется популярностью с момента его создания (в середине 1980-х годов). И не удивительно: модель очень удобна и эффект очень соблазнительный. К слову, носить боди можно не только как белье, но и как топ под жакет.

Портупея

Портупея фото

"Этот сексуальный и провокационный предмет гардероба вышел из спален на улицы. Кожаные, кружевные и эластичные портупеи дополняют дерзкие современные образы с жакетами и брюками с высокой посадкой. Как и с любой подобной вещью, с ней стоит быть осторожной. И в Zoom для общения с коллегами такую вещь лучше не надевать!" - советует модный эксперт.