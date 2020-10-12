Скончалась "золотая девушка" из культового фильма про Джеймса Бонда

Маргарет Нолан, актриса, модель и художница, известная как "золотая девушка" из рекламной кампании культового фильма 1964 года "Голдфингер", скончалась в возрасте 76 лет. Об этом пишет Variety.

Маргарет скончалась еще неделю назад, но официально о ее смерти стало известно от ее сына, киноператора Оскара Дикса.

Нолан родилась 29 октября 1943 года в Сомерсете, Англия, и вырсла в Лондоне. Она начала свою карьеру в качестве модели. Выступала под псевдонимом Вики Кеннеди, но вернулась к своему имени, когда начала сниматься в кино. Она появилась в фильме The Beatles "Ночь тяжелого дня" в июле 1964 года и сыграла Динки, массажистку Бонда, в "Голдфингере" в том же году.

Маргарет Нолан и Шон Коннери в "Голдфингере"

Хоть ее роль в паре с Шоном Коннери была крохотной, но она запомнилась поклонникам франшизы благодаря рекламной кампании. Ее силуэт в золотом купальнике появился на плакатах, бигбордах, книгах и пластинках.

Интересно, но девушку Бонда, которая скончалась после того, как ее тело покрыли золотой краской, сыграла другая актриса – Ширли Итон.

Благодаря роли в "Голдфингере" Маргарет Нолан попала на обложку Playboy и получила несколько выгодных предложений.

Маргарет Нолан на пике карьеры

Маргарет Нолан незадолго перед смертью

После середины 80-х Нолан взяла перерыв в актерской карьере и вернулась только в 2011 году в роли Дамы Маргарет в фильме Ивонн Дойчман "Сила трех". В 2019 году режиссер Эдгар Райт пригласил ее на небольшую роль в своем новом фильме "Прошлая ночь в Сохо".