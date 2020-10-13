На аукционе продадут уникальный пурпурно-розовый бриллиант из России

Очень редкий пурпурно-розовый бриллиант из России под названием "Дух розы" будет продан на аукционе Sotheby's, который пройдет в Женеве 11 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе аукционного дома.

Сейчас уникальный камень экспонируется в Гонконге и скоро отправится в Сингапур. Розовый алмаз был найден российской компанией АЛРОСА, которая добывает треть всех алмазов в мире на месторождении Эбелях в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России в июле 2017 года.

"Дух Розы" до огранки

Местным огранщикам понадобился целый год, чтобы огранить находку и выбрать для камня форму, позволяющую раскрыть все богатство цвета.

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"Дух розы" после огранки, занявшей целый год

Назвали бриллиант в честь Вацлава Нижинского, который был звездой премьеры балета Le Spectre de la Rose (перевод с фр. "Призрак розы") 1911 года. Одноактный спектакль был поставлен Михаилом Фокиным. Главный партии достались звездам труппы Русского балета Дягилева – Вацлаву Нижинскому и Татьяне Карсавиной. Декорации создал Леон Бакст.

Вацлав Нижинский и Татьяна Карсавина в Le Spectre de la Rose в 1911 году

Вес "Духа розы" 14,83 карат. "Розовые бриллианты любого размера встречаются в природе крайне редко. Только один процент всех розовых бриллиантов превышает 10 карат", - сказал Гэри Шулер, всемирный председатель ювелирного подразделения Sotheby's.

Цветные бриллианты чрезвычайно высоко ценятся среди коллекционеров, так что предполагается, что за "Дух розы" удастся выручить более 60 миллионов долларов.