В фотосессии для благотворительного календаря принимали участие десятки юношей и девушек.

Студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись обнаженными для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Camden-Narellan Advertiser.

В фотосессии принимали участие десятки юношей и девушек. На страницах календаря они позируют в окружении коней, коров и трактора. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

Календари продаются по 25 австралийских долларов (около 500 гривен). Все вырученные деньги передадут благотворительной организации Aussie Helpers.

"Она помогает сельским жителям и фермерам, оказавшихся в трудном положении после засухи последних двух лет, наводнений, лесных пожаров, а теперь еще и COVID", – рассказала Клеменс Кинг, участвовавшая в организации съемки.

По ее словам, все с нетерпением ждут этого веселого события каждый год, и съемки в этом календаре "действительно хорошее дело". Кинг также считает, что новый календарь станет хорошим рождественским подарком.

Подготовка нового календаря была на грани срыва из-за пандемии. Студентам пришлось соблюдать 1, 5-метровую дистанцию, поэтому в этом году нет кадров, на которых они обнимаются.

Сиднейская школа ветеринаров – ведущий ветеринарный центр Австралии. Уже 10 лет студенты ежегодно выпускают "голый" календарь, который позволяет собрать пожертвования в сумме около 100 тысяч австралийских долларов.

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