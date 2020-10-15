Меган Маркл приравняла пользователей соцсетей к наркоманам

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл во время своего выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения сравнила людей, проводящих много времени в соцсетях с наркоманами.

Об этом пишет Daily Mail.

"В этом мире очень мало вещей, когда человека, взаимодействующего с ними можно назвать пользователем (от англ. user). Людей, которые страдают от наркотической зависимости, называют пользователями (англ. Drug user), и людей, которые сидят в соцсетях, тоже называют пользователями", – сказала Меган Маркл.

Маркл призналась, что сама отказалась от соцсетей, а официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.

"Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", – сказала Маркл.

Издание пишет, что заявление герцогини Сассекской прозвучали через несколько дней после того, как она сказала, что является человеком, которого троллили больше всех остальных в 2019 году.

Напомним, королева Елизавета II вызвала принца Гарри в Великобританию для серьезного разговора.