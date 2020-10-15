Меган Маркл приравняла пользователей соцсетей к наркоманам
Супруга принца Гарри призналась, что отказалась от собственного аккаунта.
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл во время своего выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения сравнила людей, проводящих много времени в соцсетях с наркоманами.
Об этом пишет Daily Mail.
"В этом мире очень мало вещей, когда человека, взаимодействующего с ними можно назвать пользователем (от англ. user). Людей, которые страдают от наркотической зависимости, называют пользователями (англ. Drug user), и людей, которые сидят в соцсетях, тоже называют пользователями", – сказала Меган Маркл.
Маркл призналась, что сама отказалась от соцсетей, а официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.
"Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", – сказала Маркл.
Издание пишет, что заявление герцогини Сассекской прозвучали через несколько дней после того, как она сказала, что является человеком, которого троллили больше всех остальных в 2019 году.
Напомним, королева Елизавета II вызвала принца Гарри в Великобританию для серьезного разговора.