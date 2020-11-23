Александр Роднянский и американская стриминговая платформа снимут сериал о сибирском маньяке

Сериал производят для платформы, которая специализируется на "вдумчивом и содержательном контенте".

Продюсерская компания "Нон-стоп продакшн" украинско-российского продюсера Александра Роднянского и американская онлайн-платформа Topic в 2021 году начнут производство восьмисерийного сериала "Мерзлая земля" (Frozen Land) о маньяке, основанного на реальной истории.

Режиссером сериала будет Валерия Гай Германика.

В основе сюжета лежит история таксиста из Абакана (город в России, столица Хакасии) Дмитрия Лебедя, которого в 2019 году признали виновным в 15 убийствах и изнасилованиях.

"Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк", – рассказал Роднянский.

Topic – это новый видеосервис, запущенный компанией First Look Media, он специализируется на "вдумчивом и содержательном контенте".

Александр Роднянский создал в 1995 году первый независимый украиноязычный телеканал "1+1". В 2002 году он принял приглашение возглавить телеканал в России, с тех пор живет и работает в Москве. Окончательно перестал быть совладельцем канала "1+1" в 2008 году.

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