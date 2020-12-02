Мелания Трамп пригласила в Белый дом детей, сделавших игрушки для ее елки (фото)

И это мероприятие стало первым в череде рождественских приемов

В понедельник Мелания Трамп показала всем пользователям соцсетей и СМИ, как она украсила Белый дом к грядущему Рождеству. А на этой неделе пригласила в резиденцию детей со всей Америки, которые изготовили украшения для главной елки, о чем сообщила ее пресс-служба.

Рождество 2020 года Мелания Трамп будет отмечать последний раз в резиденции президента и в статусе первой леди, однако пока этот статус действует, Мелания отдалась предрождественской суете.

Сегодня она пригласила юных художников со всей Америки на прием в Белый дом. Дети ранее приняли участие в акции, изготовив игрушки для главной ели, которую установили в Голубой гостиной.

"Как радостно провести время с таким большим количеством талантливых молодых художников в рамках выставки America Celebrates совместно с @nationalparkservice, @nationalparkfoundation и @usedgov. Вы можете гордиться тем, что ваши поделки теперь красуются в Белом доме и Президентском парке", — написала Мелания в соцсетях.

Напомним, в этом году первая леди обозначила тему декора Белого дома как "Прекрасная Америка", а на помощь в украшении холлов и залов пригласила волонтеров из всех штатов. На главной праздничной ели в Голубой комнате, которую в этом году доставил в резиденцию победитель ежегодного конкурса среди фермеров Дэн Тейлор, повесили самодельные игрушки — их авторами выступили дети из всех 50 штатов.

На каждой такой игрушке написано имя ее "мастера", возраст и место жительства. Весь холл резиденции, как водится, также заполнили елки — на этот раз украшенные в традиционном стиле. Напомним, в 2018 году первая леди выбрала алую гамму для Рождества, за что его немедленно окрестили "коммунистическим".