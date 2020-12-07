Пальто на молнии и пуховик-платье. Главные антитренды зимы 2020-21

Антитренды — это единицы одежды, которые не должны быть в гардеробе современной дамы. По сути, в антитренды могут попасть слишком "громкие" вещи предыдущих сезонов, которые успели примелькаться.

Иногда в числе антитрендов мы видим единицы одежды, которые так и не успели стать популярными или возвращаются в моду циклично — примерно, раз в несколько лет. Такие вещи мы часто можем видеть на распродажах или в магазинах, которые специализируются на продаже подделок известных брендов. Другими словами, это единицы одежды, которые стоит исключить из гардероба в текущем сезоне и заменить их чем-то более актуальным. Главные антитренды зимы 2020-21 — в обзоре Фокуса.

Тонкие дубленки

Тонкие дубленки на искусственной овчине с китайских модных ресурсов. В них очень холодно, следовательно, они не могут быть частью зимнего гардероба. Кроме того, они выглядят дешево, а истонченный искусственный мех выглядит, в лучшем случае, странно, в худшем — просто некрасиво. Кроме того, сайты недорогой одежды продают эту верхнюю одежду уже несколько лет, как следствие, помимо дешевого внешнего вида, недостаток дубленки еще и в ее слишком частом появлении на улицах вашего города.

Пуховик-платье

Если забыть, что этот пуховик не сочетается вообще ни с чем, ни с одним из актуальных стилей и образов, то все равно следует помнить, о том, что силуэт new look смотрится уместно только на юных женщинах с фигурой, приближенной к худосочной. В противном случае "юбка" придает своей обладательнице несерьезный вид, а наличие пояса, который должен подчеркивать тонкую талию, может сослужить плохую службу, создав дополнительный объем. Ведь, согласитесь, мы редко носим пуховики на тонкое платье или голое тело.

Приталенный пуховик до колена

Еще один антитренд, который готовится уйти в прошлое наряду с пуховиком-платьем. Такой пуховик придает своей хозяйке немного сиротский вид. А неопределенность стиля, в котором выполнены такие изделия, мешает дополнить образ уместной обувью. Другими словами, приталенный и полуприталенный пуховик также сложно сочетать с чем-то стильным и актуальным.

Дубленки с акцентом на меховую отделку

Дубленки с акцентом на меховой воротник, рукава или пояс, и кожей с блестящим напылением, потеряли актуальность зимой 2020-2021 года. Но избавляться от недешевой верхней одежды в эпоху осознанного и разумного потребления совсем не стоит. Такую дубленку можно перешить в ателье. Во-первых, вы подарите вещи новую жизнь, во-вторых, сможете бюджетно пополнить гардероб обновкой, которую еще никто не видел.

Сапоги-дутики

Этот вид зимних сапог завоевал популярность в силу удобства и устойчивости. Но если говорить честно, то такие сапоги могут выглядеть уместно только на ребенке. Взрослый человек в такой зимней обуви выглядит как дачник или как собачник, который оделся наспех. Другими словами, сапоги-дутики следует полностью исключить из гардероба или оставить их на случай экстренной эвакуации из жилого здания.

Шубы из некачественного экомеха

Меховые пальто из экоматериалов сейчас на пике популярности, но следует относиться очень внимательно к качеству искусственного меха, из которого сшито изделие. Ведь если надеть некачественную экошубку, она может добавить ненужные объемы и придать неухоженный вид своей обладательнице. Ведь иногда экомех выглядит как ткань, из которой шьют детские мягкие игрушки.

Парки с объемным мехом

Стоит отметить, что еще несколько сезонов назад такие парки были просто мечтой каждой модницы, но зимой 2020-21 они безнадежно устарели. Сегодня парки должны выглядеть лаконично, максимально приближенно к стилю милитари. Никаких намеков на натуральный мех и объемного мехового декора быть в вашей единице верхней одежды не должно.