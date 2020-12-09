Скандал в Германии: темнокожую балерину призвали "отбелиться" для партии в "Лебедином озере"

Девушка стала первой темнокожей танцовщицей в берлинской труппе Staatsballet

Французская балерина Хлоя Лопес Гомес в 2018 году стала первой темнокожей балериной, которая получила место в известной немецкой балетной труппе Staatsballet. Однако за прошедшие два года танцовщица неоднократно сталкивалась с откровенным расизмом, о чем и заявила. В труппе пообещали разобраться. Об этом пишет The Guardian.

Руководительница балетной труппы изначально приняла новую артистку без особого восторга и начала придираться к ней на репетициях, причем претензии касались не техники, или умений, а именно цвета кожи Хлои.

29-летняя балерина рассказала, что руководительница, имя которой не называется, часто высмеивала ее перед остальными, а во время премьеры "Лебединого озера" и вовсе велел ей "отбелиться", чтобы не выделяться среди прочих балерин.

Также, когда Хлоя участвовала в балете "Баядерка", то ей требовалась белая вуаль. Но она ее не получила, потому что руководительница заявила, что та черная, а значит белая вуаль ей не полагается.

Теперь в труппе Staatsballet обещают разобраться в ситуации и провести расследование.

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Интересно, но балет остается одним из самых консервативных видов искусства. Система отбора в престижной Московской государственной академии хореографии при Большом театре остается неизменной уже много десятилетий и предполагает, что телосложение абитуриента будет стройным, плечи узкими, а черты лица должны быть правильными и выразительными. Об этническом происхождении нет и речи, хотя указание на это можно найти между строк: ребенок с восточным типом внешности чаще низкорослый, а темнокожие дети склонны иметь более массивную нижнюю часть тела, чем их светлокожие сверстники.

Так, Прешес Адамс – балерина Английского национального балета и одна из самых узнаваемых темнокожих исполнительниц классического танца в мире рассказывала о расизме Академии. "Они пытались стереть черный цвет с моего лица", – отмечала Прешес. В 2013 году накануне 240-летия академии преподаватель МГАХ отбирала девушек для постановки шоу в честь юбилея, где рядом с действующими звездами на сцене должны были появиться юные ученицы вуза. Во время просмотра педагог шла по классу мимо балерин, остановилась возле Адамс и спросила: "А что ты тут делаешь?" и попросила балерину покинуть кастинг.

"В глубине души многие педагоги понимали, что это нечестно, ведь они знали, что я могу танцевать на том же уровне, что остальные ученики, если не лучше. Раньше они пытались встать на мою сторону, но, если чей-то более властный голос скажет, что тут что-то не так – что-то выглядит не так – им ничего не остается", — говорила балерина и отмечала, что лучше бы выбрала другую школу для обучения, где ее не судили бы по цвету кожи.

Также скандал вызвал переписка руководителя Русского национального балетного театра с выпускницей из Бишкека, который прямо заявил, что "киргизов, бурятов и казахов" они в труппу не берут.