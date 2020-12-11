Не упасть в лед лицом. Лайфхаки для сохранения равновесия и достоинства

Подошвы с шипами и уродливые кроссовки. Как балансировать в гололед.

Зима, как всегда, началась "неожиданно" для коммунальных служб — и первый ледяной дождь, заставший украинцев врасплох, стал небольшим апокалипсисом и породил море мемов в Сети. Впрочем, зимний сезон только начался и, согласно прогнозам погоды, мы стоим перед перспективой пережить аналогичный гололед еще не раз. Фокус решил предложить несколько вариантов, как можно противостоять скользкому асфальту и не терять при этом своего достоинства.

В общем и целом, сделать что-либо конструктивное с гололедом, конечно же невозможно. У нас есть только небольшой спектр вариантов того, как мы сможем балансировать в таких непростых погодных условиях.

Выбираем правильную обувь на зиму

Именно удобная зимняя обувь обеспечивает добрую половину вашего успеха на льду. Ведь мы точно не можем носить сапоги на каблуках, танкетке или ботильоны на гладкой подошве. Нам пригодится что-то более удобное и подходящее для лютой непогоды.

Здесь вам придет на помощь удобная обувь на рельефной подошве. Высокая рельефная подошва в буквальном смысле противостоит скользкому льду и помогает сохранять баланс. Впрочем, и ugly-кроссовки, которые постепенно теряют модные позиции, но все еще актуальны в этом сезоне, могут стать идеальным решением для комфортного передвижения в гололед. А вот кеды на толстой плоской подошве, даже с меховой подкладкой, даже из категории высокого ценового сегмента, в гололед вам не помогут. Скорее всего, вы будете ехать по льду как на лыжах.

Съемные подошвы с шипами

Этот лайфхак идейно резонирует с шипованными шинами для автомобилей. Для погоды с лютыми гололедами можно приобрести съемные резиновые подошвы-ледоходы с шипами, которые нужно надевать на ботинки, даже на ваши модные кеды. Благодаря таким подошвам с шипами, вы можете надевать любую обувь и свободно добираться до места назначения, а также безопасно выходить из автомобиля, не опасаясь растянуться. Стоят они недорого, следовательно можно купить несколько пар для вас и ваших близких людей.

Обратитесь к специалистам по ремонту обуви

Если хотите что-то более надежное и вам не жалко одной из пар вашей зимней обуви — смело обращайтесь в ремонт обуви. В такой мастерской вам сделают специальную накладку на подошву из тонкой резины – из более рельефного, шершавого, но при этом мягкого материала. С такой подошвой вам будет легче, безопасней и удобней передвигаться в гололед. Правда, следует учитывать, что в будущем вы сможете надевать эту пару обуви только в серьезных погодных условиях, ведь ваши ботинки или сапоги станут тяжелее.

Носки на обувь и пластырь на подошву

Эти методы следует отнести к определениям "народных". Но когда так скользко, что идти невозможно, но идти надо — выбирать не приходится. Кто-то решается прикрепить на подошву клеем жесткую часть от губки для мытья посуды... Конечно, это способ из области крайней необходимости и при условии, что вам просто необходимо куда-то выйти. Но если все-таки очень нужно — прикрепите губку на суперклей или обработать подошву песком. Для этого вам нужно хорошо очистить и просушить резиновую подошву, затем нанести прозрачный клей и посыпать подошву песком.