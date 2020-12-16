Том Круз пришел в ярость из-за нарушения карантина на съемках "Миссии невыполнима 7" (видео)

Актер ежедневно отчитывается об эпидемиологической ситуации на съемочной площадке перед представителями киностудии и страховыми компаниями.

Популярный голливудский актер Том Круз пришел в ярость, когда увидел, как двое представителей съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7", съемки которого сейчас проходят в Лондоне, просматривали отснятые кадры, не соблюдая дистанцию.

Актер является главным продюсером ленты и пригрозил уволить всю команду из-за несоблюдения коронавирусных ограничений.

Аудиозапись речи Круза оказалась в распоряжении газеты The Sun.

"Если я хоть еще один раз увижу такое, вы будете уволены. И если кто-нибудь в этой команде, сделает такое – это все! И ты, и ты, и другие, никогда больше, никогда, не делайте этого!", – заявил Круз перед 50 работниками съемочной группы, разбавляя свою речь нецензурной бранью.

Он сказал, что ежедневно отчитывается об эпидемиологической ситуации на съемочной площадке перед представителями киностудии и страховыми компаниями.

"Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Мы создаем тысячи рабочих мест, вы слышите "придурки"! Потому что они там верят в то, что мы делаем! Все, никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои чертовы дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еду на стол не положит, за образование не заплатит! Мы не прекратим снимать этот чертов фильм! Это понятно? Увижу еще раз, вы уволены!", – эмоционально сказал актер.

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Издание отмечает, что Том Круз постоянно находится на съемочной площадке в маске и следит за нарушителями карантинных правил. А две недели назад, вернувшись из США в Великобританию, актер лично заплатил 500 тыс. фунтов за старый круизный лайнер, на котором актеры и команда смогли изолироваться.

Напомним, создатели нового фильма из франшизы "Миссия невыполнима" хотят ради съемок взорвать старинный железнодорожный мост над озером Пильховице. Местные жители – против.