"Мисссия невыполнима": Том Круз хочет взорвать мост в Польше ради фильма

Мост был построен в 1909 году и местные жители считают, что жертвовать им ради съемок – варварство.

Создатели нового фильма из франшизы "Миссия невыполнима" хотят ради съемок взорвать старинный железнодорожный мост над озером Пильховице. Местные жители – против. Об этом пишет Daily Mail.

Подвесной железнодорожный мост был построен в 1909 году над озером, когда эта местность называлась Нижней Силезией и была частью Германии. Мост был закрыт с 2016 года, но является местной достопримечательностью.

Историческая открытка с видом на мост

Современный вид моста/Фото: polskazachwyca

Слухи о том, что создатели фильма "Миссия невыполнима 7" собираются взорвать мост во время съемок, появились в польских СМИ, однако продюсеры кино, среди которых и актер Том Круз, пока не подтверждают и не отрицают данную информацию.

Режиссер нового фильма про приключения суперагента Итана Ханта, роль которого бессменно с 1996 года исполняет Том Круз, разместил ролик с мостом и озером в своем аккаунте в Instagram, так что местные жители всерьез обеспокоились. А когда к мосту наведались члены съемочной группы вместе с польскими военными, то они начали писать в соцсетях призывы сберечь достопримечательность.

Современный вид моста/Фото: polskazachwyca

Один из пользователей написал, что, видимо, ремонтировать мост невыгодно, поэтому им решили пожертвовать ради киноискусства, а другой просто попросил режиссера Кристофера Маккуори оставить их мост в покое и не уничтожать его.

Чтобы успокоить людей, руководство Государственных железных дорог Польши опубликовало обращение, в котором заверяет, что мост взрывать не будут. Он действительно будет снят в фильме, прозвучит взрыв, но после съемок переправа останется даже в лучшем виде. "Киностудия заботится о своем имидже", – отметили в управлении и напомнили, что во время съемок фильма "Шпионский мост" в Вроцлаве, были отремонтированы несколько домов и разбиты два парка.

Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"/Фото: Paramount Pictures

Международный комитет по охране промышленного наследия, сотрудничающий с ЮНЕСКО, уже направил письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой разобраться.

Напомним, ранее съемки блокбастера "Миссия: невыполнима 7" должны был проходить в Италии, однако их отложили из-за пандемии коронавируса.