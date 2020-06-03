Том Круз построит целую деревню, чтобы доснять "Миссия невыполнима 7"

Знаменитый голливудский актер Том Круз планирует построить целую деревню в Великобритании, чтобы спокойно завершить съемки седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима". Еще в прошлом году всю съемочную команду отправили в отпуск из-за пандемии коронавируса, а сами съемки отложили. Об этом пишет Daily Mail.

Деревню Круз хочет построить на пустующей площадке ВВС в Оксфордшире. Съемочную группу разместят в трейлерах и "пузырях" из пленки, чтобы обезопасить актеров от заражения коронавирусом.

Выход фильма должен был состояться в июле 2021 года, теперь его отложили на ноябрь 2021. Съемки начались в Италии, но из-за коронавируса всех отправили по домам. Сейчас съемочный процесс перенесли в Великобританию, но пандемия внесла коррективы. Актеры больше не могут так тесно взаимодействовать со всеми остальными и между собой, как это было до вспышки заболевания.

Фото со съемок "Миссия невыполнима 7"

Также возникла проблема с размещением команды в гостиницах, которые сейчас закрыты и не принимают гостей, а те что принимают, не могут вместить всех желающих. Круз у своей деревни собирается отстроить огромный кемпинг для всех членов съемочной группы и возобновить работу над фильмом уже в сентябре. Также он планирует вернуться в Венецию, откуда им спешно пришлось уезжать после начала пандемии.

Как ранее писал Фокус:

Директор NASA Джим Брайденстайн официально подтвердил информацию о том, что агентство будет сотрудничать с голливудским актером Томом Крузом для съемок фильма в космосе. Так, актер может попасть в голливудские книги рекордов, сняв первый боевик непосредственно в космосе. Лента будет сниматься на борту Международной космической станции.