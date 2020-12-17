Финскую сауну внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

В Финляндии насчитывается 3,2 млн саун на 5,5 млн жителей.

Издание yle.fi сообщило, что традиция финской сауны внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Она стала первым национальным достоянием Финляндии, попавшим в перечень.

Традиция посещать сауну в Финляндии весьма популярна: там насчитывают около 3,2 млн саун. При том, что население страны по состоянию на 2019 год — около 5,5 млн человек.

"Сауна — это большая часть финских традиций, культуры, истории. Того, что значит быть "финским". Мы, финны, живем, дышим, спим, едим и ходим сауну", — рассказала Лина Марсин из Национального совета по древностям.

Традиционным днем сауны в стране была суббота, однако в наши дни финны могут посещать сауну практически в любой день. Некоторые ходят в сауну каждый день. По подсчетам, в общей сложности в стране ежегодно растапливают около 200 млн саун.

[ + – ] Видео о традициях сауны в Финляндии

Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО учредили в 2008 году. Из украинских традиций в нем числятся:

Петриковская роспись — декоративная народная живопись, которая сформировалась в поселке Петриковка Днепропетровской области (с 2013 года);

казацкие песни Днепропетровской области — феномен исполнения казачьих песен, сформированный в Днепропетровской области (с 2016 года);

косовская керамика — керамика, связанная с народностью гуцулов (с 2019 года);

орьнек — национальный крымскотатарский орнамент (с 2020 года).

Напомним, летом в Финляндии прошел первый в мире чемпионат по обниманию деревьев.