Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом "Короны" Питером Морганом

Пара была вместе четыре года

Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Корона" Джиллиан Андерсон, рассталась со своим бойфрендом, сценаристом Питером Морганом. Пара была в отношениях четыре года. Об этом пишет Daily Mail.

Джиллиан и Питер уже сообщили, что останутся друзьями, но о причинах разрыва не говорят. Впрочем, инсайдеры считают, что дело в плотных рабочих графиках и семейных обстоятельствах.

[ + – ] Джиллиан Андерсон, Питер Морган и Оливия Коулман на съемках сериала "Корона"

Со сценаристом фильмов "Королева" и "Гонка", номинантом на премию "Оскар", 57-летним Питером Морганом, 52-летняя Джиллиан встречалась с осени 2016 года. Они часто появлялись вместе в свете, поддерживали проекты и успехи друг друга и несколько раз были замечены в совместных путешествиях — в частности, в Портофино.

Также Джиллиан говорила, что в отношениях предпочитает жить со своим партнером отдельно, чтобы "успевать скучать", а если ей когда-нибудь придется жить с кем-либо, то это будет "конец".

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За год до начала отношений с актрисой Питер со скандалом развелся со своей супругой, урожденной принцессой Лилой Шварценберг, которая родила ему пятерых детей. Джиллиан воспитывает от бывшего мужа Клайда Клотца: 23-летнюю дочь Пайпер Мару, а от бывшего партнера Марка Гриффитса: 11-летнего сына Оскара и 9-летнего сына Феликса.