Джордж Клуни поддержал Тома Круза в скандале на съемках "Миссия невыполнима 7"

Известный американский актер заявил, что полностью понимает ответственность, которая лежит на плечах его коллеги.

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни поддержал своего коллегу Тома Круза после того, как он гневно отчитал членов съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7", увидев, что они не соблюдают социальную дистанцию во время работы.

Об этом пишет ВВС.

Клуни заявил, что на месте своего коллеги, поступил бы "не так личностно", но отметил, что полностью понимает ответственность, которая лежит на плечах у Круза.

"Он не переусердствовал, потому что это проблема. Мой друг, работающий на другом телевизионном шоу, тоже попал в похожую ситуацию", – сказал Клуни.

"Я бы не стал делать это так масштабно. Я бы не стал выталкивать людей. Вы обладаете властью, и это сложно, не так ли? Вы действительно несете ответственность за всех остальных, и он абсолютно прав в этом", – добавил актер.

Он сказал, что все должны понимать ответственность момента, что многие могут потерять работу, и должны вести себя соответственно.

"И, вы знаете, если производство остановится, многие люди потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность. Просто, это не мой стиль, добиваться чего-то от людей таким образом", – добавил Клуни.

Актер также признался, что полностью не знал обстоятельств произошедшего, но поинтересовался, сколько раз нарушались правила карантина на съемочной площадке, пока Том Круз не вышел из себя.

Напомним, популярный голливудский актер Том Круз пришел в ярость, когда увидел, как двое представителей съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7" просматривали отснятые кадры, не соблюдая дистанцию. Он набросился на всю съемочную группу с нецензурной бранью, предупредив, что уволит любого, если еще раз увидит подобное.