29-летняя "мексиканская Ким Кардашьян" умерла после операции на ягодицах (фото)

Врачи предупреждали модель о возможных осложнениях, но она их не послушалась.

Известная 29-летняя модель Джозелин Кано (Joselyn Cano), которую в сети называли "мексиканской Ким Кардашьян", скончалась во время пластической операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает издание The Sun.

Девушка отправилась в Колумбию, чтобы повторно сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема. При этом врачи предупреждали Кано о возможных осложнениях.

Модель скончалась 7 декабря, похороны состоялись 16 декабря в Калифорнии (США). Из-за карантинных ограничений на ее похороны пришли всего несколько десятков человек.

Джозелин Кано начала карьеру модели в возрасте 17 лет, девушка стала появляться на страницах и обложках местных журналов. К 2016 году модель уже сотрудничала с именитыми изданиями вроде Sports Illustrated. Кроме того, она часто делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

На аккаунт девушки в соцсети Instagram подписано 13 млн людей.

Отметим, ранее в Канаде профессиональная танцовщица потратила на пластические операции 85 тысяч фунтов стерлингов, не имея желания жить с "внешностью простушки". А в Харькове умер 24-летний Юрий Столяр, которому провели неудачную операцию по исправлению искривленной носовой перегородки.