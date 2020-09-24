В Харькове 24-летний парень умер после пластической операции на носу

Молодой человек пошел на операцию не из эстетических соображений – из-за искривленной носовой перегородки ему было тяжело дышать.

В городе Харьков умер 24-летний Юрий Столяр, которому провели неудачную операцию по исправлению искривленной носовой перегородки.

Как сообщает издание "Факты", операцию проводили в Центральной районной больнице поселка Новая Водолага. В Харьковскую областную больницу молодого человека перевезли в бессознательном состоянии уже после того, как во время операции возникли осложнения.

"Юру уверяли, что это несложная операция, которая у подавляющего большинства пациентов проходит без осложнений. Юра пошел на эту операцию по показаниям – из-за искривленной носовой перегородки ему было тяжело дышать. Консервативные методы лечения оказались малоэффективными, и врач посоветовал операцию", – сообщил изданию двоюродный брат Юрия Александр.

Как сообщили врачи районной больницы родным погибшего, в ходе хирургического вмешательства у парня произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга.

"Сам Юра, кроме проблем с носовой перегородкой, жаловался на головные боли. Говорил о них врачам, но так как ему было всего 24 года, этому никто не придал особого значения", – отметил Александр.

По информации издания, Юрий Столяр впал в кому еще в операционной Водолагской больницы. После перевода в Харьковскую областную больницу молодой человек умер, так и не приходя в сознание.

Напомним, в августе министр Здравоохранения Максим Степанов заявил, что медреформа Уляны Супрун не приспособлена к украинским реалиям, однако пообещал, что все равно доведет ее до конца.