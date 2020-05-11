Пилотный проект медреформы на Полтавщине будут использовать по Украине, – Минздрав

Министр пообщался с полтавскими врачами, которые ему на примере рассказали о практических вещах

Министерство здравоохранения назвало пилотный проект медицинской реформы в Полтавской области удачным, поэтому использовать опыт региона по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"Полтавская область имела опыт пилотного проекту и он довольно успешный", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочего визита в область.

По словам главы Минздрава, реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом на в области.

"Основное отличие – в тарифах. В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, по его сложности. А сейчас все сводится к одному стандарту", – говорит Степанов.

Министр пообщался с полтавскими врачами, которые ему на примере рассказали о практических вещах. Например, за пролеченный инфаркт в прошлом году полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен. При нынешней реформе сумма одна – около 16 000 гривен.

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если принимать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", – резюмировал министр.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.