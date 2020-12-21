Украинка победила в международном музыкальном конкурсе Turkvision-2020 (видео)

Наталья Папазоглу исполнила песню на гагаузском языке "Tikenli yol".

Украинка с гагаузскими корнями Наталья Папазоглу выиграла международный музыкальный конкурс среди представителей тюркских национальностей Turkvision-2020.

Об этом сообщает в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

Наталья Папазоглу – украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, лауреат многих международных конкурсов.

"Исполнительница представила на конкурсе песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "тернистый путь", – говорится в сообщении.

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Как уточняет сайт Bessarabia, текст и музыку к этой композиции написала Папазоглу, перевод песни помогла сделать Людмила Базаджи.

"Украинцы, гагаузы, я искренне поздравляю всех нас с этой победой. Благодарю Бога, низкий поклон моим родителям, которые объединили два народа. А конкурс Turkvision-2020 объединил нас всех. Спасибо всем, кто поддержал и словом и делом, кто чем мог и благодарю тех, кто не верил, кто бросил на пол пути …. каждый из Вас дал мне невероятную силу двигаться вперед. Песня объединяет народы, любовь объединяет людей", – написала Папазоглу у себя в Facebook.

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Кроме того, Папазоглу пять лет назад принимала участие в талант-шоу "Х-фактор", она стала финалисткой шестого сезона этого шоу.

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Как сообщается на сайте СТБ, Папазоглу родилась в Калуше (Ивано-Франковская область).

По желанию мамы Папазоглу закончила Химико-технологический техникум по специальности "коммерческая деятельность и товароведение". После этого отучилась в Тернопольской академии народного хозяйства по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности". Но в итоге посвятила себя музыке.

Отмечается, что конкурс Turkvision был основан в 2013 году. В нем могут принять участие тюркские страны, а также жители других стран, представляющие тюркские национальности. В первом конкурсе участие приняли представители 24 стран, в том числе Украины.

В 2020 году конкурс состоялся в четвертый раз, в нем приняли участие 26 конкурсантов. В связи с пандемией коронавируса конкурс проходил в онлайн-формате, а участники предоставляли организаторам видео исполнения своих композиций.

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