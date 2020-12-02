Украинка получила приз лучшего дирижера Германии 2020 года (фото)

Жюри высоко оценило постановку Оксаной Лынив оперы венгерского композитора Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере.

Уроженка Львовской области Оксана Лынив получила немецкую награду "Лучший дирижер 2020 года". Это специальная премия в сфере исключительно оперного искусства.

Об этом Лынив сообщила на своей странице в Facebook.

"Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, которую основал оперный журнал Oper! Das Magazin. Ею в 20-ти различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, и из-за пандемии, церемония награждения была перенесена в онлайн формат. Очень горжусь получить награду из рук известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруґа и основателя награды доктора Ульриха Рунко", – написала Оксана Лынив.

Она уточнила, что жюри высоко оценило постановку оперы венгерского композитора Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере.

"Она и Баварский государственный оркестр представили музыку венгерского композитора, которая характеризуется грустью и непостижимостью. Этот выдающийся дирижер работает серьезно, энергично и точно", – пояснили члены жюри свой выбор.

Всего было определено 20 лауреатов среди оркестров, дирижеров, певцов и режиссеров.

Премия "Opera! Award" была основана в 2019 году и является единственной отраслевой премией в немецкоязычных странах, посвященной исключительно оперному искусству.

Оксана Лынив – украинский дирижер родом из города Броды Львовской области. Выпускница Львовского музыкального училища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Она первая женщина, которая стала главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в Граце (Австрия), основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины.

Оксана Лынив работает с ведущими оркестрами и оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и Украины.

Напомним в интервью Фокусу, Оксана Лынив сказала, что "если научиться немецкой точности, интеллектуальности, но сохранить славянскую душу, получится именно тот "секрет успеха".