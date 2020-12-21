Вышел трейлер боевика, в котором одну из главных ролей сыграл Майк Тайсон
Партнером боксера по съемочной площадке стал Хафтор Бьернссон, известный по "Игре престолов".
Легендарный американский боксер, экс-чемпион мира Майк Тайсон сыграл одну из главных ролей в боевике Desert Strike (Удар в пустыне), который вскоре появится на экранах.
Видео трейлера опубликовал канал ONE Media в YouTube.
В фильме Майк Тайсон предстал в образе бывшего военного, который защищает беженцев от банды наемников.
Главным злодеем в ленте стал еще один спортсмен, исландский силач Хафтор Бьернссон, известный по роли Григория Клигана (Горы) в сериале "Игра престолов".
Фильм "Удар в пустыне" выйдет на экраны в 2021 году. Режиссером картины выступил египтянин Рауф Абд Эль Азиз.
Отметим, 54-летний Майк Тайсон в конце ноября снова вышел в ринг и завершил вничью выставочный бой с другим ветераном бокса, Роем Джонсом.
Накануне того поединка Тайсон вместе с семьей отметил День благодарения. Вместо традиционной индейки у легендарного боксера на столе оказался торт в виде головы Роя Джонса.