Тайсон-Джонс: в День благодарения "железный" Майк в лучших традициях съел ухо Роя (видео)

Майк Тайсон в преддверии боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом провел акцию устрашения.

Накануне выставочного поединка против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса Майк Тайсон с семьей отметил День благодарения. Вместо традиционной индейки у легендарного боксера на столе оказался торт в виде головы Роя Джонса.

Ролик, где "железный" Майк сидит вместе с детьми за столом и предлагает им праздничную "индейку" опубликовал YouTube.

"Дети, у нас прекрасное блюдо на День благодарения. Вы даже не можете себе представить", – сказал Тайсон, убрав салфетку, которой была накрыта тарелка.

"Что это", – спросила Тайсона дочь.

"Индейка", – невозмутимо ответил Майк.

"Это не индейка, папа", – отреагировал сидящий за столом младший сын.

"Это она. Я люблю уши. Что хотели бы вы?", – сказал Майк и отрезал от торта ухо.

Дети пожелали отведать нос и голову, а боксер с удовольствием откушал свою любимую часть.

"Это было вкусно", – сказали дети, а Тайсон еще раз поздравил их с Днем благодарения.

[ + – ]

Отметим, по мере приближения запланированного поединка, который состоится уже 28 ноября, Джонс-младший признался, что возможно совершил ошибку, согласившись на этот бой. По его словам, Тайсон по-прежнему один из самых сильных и взрывных людей, которые когда-либо касались боксерского ринга.

Кстати, Рой Джонс решил перед боем застраховать свои уши. Таким образом, видимо, Рой Джонс хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в июне 1997 года, когда во время боя Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.

51-летний Джонс за свою профессиональную карьеру провел 75 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В активе 54-летнего Тайсона 58 боев – 50 побед, 6 поражений и 2 встречи были признаны несостоявшимися.