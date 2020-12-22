Юнис Кеннеди, Анна Седокова и Даша Жукова. Топ-6 свадеб знаменитостей 2020 года

Фокус вспоминает самые громкие свадьбы знаменитостей уходящего 2020 года

Пандемия во многом повлияла на все процессы жизни по всей планете. Многие знаменитые пары были вынуждены перенести свои свадебные торжества, ведь бракосочетание — это лучший повод организовать отличную вечеринку, которые сейчас, к сожалению, запрещены. Но, к нашей радости, все-таки нашлись отважные влюбленные, которые не стали ждать и организовали свадьбы для близкого круга самых близких. Эти знаменитые новобрачные рассказали о своих счастливых событиях чуть позже, избежав, таким образом, ненужного внимания папарацци. В итоговом материале о селебрити, Фокус вспоминает самые эффектные и обсуждаемые свадебные наряды этого, к счастью, уходящего года.

Даша Жукова

[ + – ] Свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Еще до объявления пандемии выйти замуж 39-летняя экс-супруга Романа Абрамовича — Даша Жукова. Правда, изначально это торжество было для узкого круга самых близких родственников и друзей. Оценить масштабы торжества в Швейцарии можно было только по публикациям в сториз приглашенных гостей. Сама новобрачная показала свое подвенечное платье Valentino спустя несколько недель после торжества. А в конце года Даша Жукова сообщила, что ожидает ребенка.

Принцесса Беатрис Йоркская

[ + – ] Свадьба принцессы Беатрис Йоркской и Эдоардо Мапелли-Моцци

Очевидно, что в этом году сезон свадеб прошел в весьма укороченном формате, но это не повод избавляться от самых милых традиций невест. Таким образом, некоторые знаменитые новобрачные предпочли винтажные свадебные платья, которые ранее принадлежали представительницам их семьи.

[ + – ] Свадьба принцессы Беатрис Йоркской и Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Беатрис Йоркская неоднократно переносила свою свадьбу с Эдоардо Мапелли-Моцци, сначала из-за сексуального скандала вокруг ее отца — принца Эндрю, а позднее из-за короновируса. Однако, торжество, все-таки, состоялось, в присутствии 20 приглашенных гостей, включая членов королевской семьи. Невеста выбрала платье, которое в молодости надевала ее бабушка, королева Елизавета II. Ну а в диадеме, в которой в церкви появилась Беатрис, Елизавета сама выходила замуж за принца Филиппа. Можно сказать, что диадема — счастливый талисман, ведь королева Елизавета состоит в браке уже более 70 лет.

Юнис Кеннеди Шрайвер

[ + – ] Свадьба Юнис Кеннеди

Еще одна новобрачная, которая решила надеть винтажное платье. Правда, Юнис пришлось его перешить и добавить некоторые декоративные фрагменты, чтобы слегка осовременить наряд своей бабушки — ее абсолютной тезки. Наряд был создан для свадьбы младшей сестры Джон Кеннеди, в 1953 году в модном доме Dior, и с того времени, ткань слегка износилась, но мастера смогли эффективно улучшить наряд, сохранив при этом дух прошлого.

[ + – ] Свадьба Юнис Кеннеди, младшей сестры Джона Кеннеди. 1953 год

Наталья Водянова

[ + – ] Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно

Еще одна невеста, которой пришлось переносить свадьбу из-за внешних обстоятельств, из-за чего наряд знаменитости оказался очень скромным. Так, вместо эффектного пышного наряда, Наталья Водянова решила остановить выбор на платье из регулярной коллекции ее подруги — Ульяны Сергеенко. Изначально свадьба была запланирована масштабной и пышной, с участием 300 гостей. однако, обстоятельства внесли коррективы, и Водянова предпочла довольно скромный для свадьбы наряд. Церемония состоялась в мэрии Парижа.

Лили Аллен

[ + – ] Свадьба Лили Аллен и Дэвида Харбора

Довольно скромный свадебный наряд выбрала также певица Лили Аллен для бракосочетания с давним возлюбленным певицы Дэвида Харбора. Знаменитость выбрала короткое платье Dior светло-кремового оттенка. Свадебному банкету Лили Аллен предпочла посещение фаст-фуда и ужин, состоящий их гамбургеров.

Анна Седокова

[ + – ] Свадьба Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Еще одной обсуждаемой свадьбой года стала церемония 37-летней певицы, бывшей участницы коллектива "Виа Гра", Анны Седоковой и ее 28-летнего возлюбленного — Яниса Тиммы. Правда, Анна решила не скромничать с нарядом и появилась на торжественной церемонии в облегающем платье из гипюра Zuhair Murad.