Едут искать борщ. Гид Michelin едет в Россию за "знаменитым первым блюдом"

Эксперты Мишлен назвали борщ "знаменитым первым блюдом России".

Инспекторы известного международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" начали работу в Москве. Первый справочник по российским ресторанам будет представлен в 2021 году.

Гвендаль Пулленнек, международный директор Michelin Guides, считает, что в России за последние 30 лет появился ряд новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов. В качестве примеров таких продуктов он назвал камчатского краба, бородинский хлеб, палтус из Мурманска и сметану. "Эксперты также отмечают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник", – добавил директор.

Напомним, что определение "российский" применительно к борщу, вызывает бурю эмоций в Украине. Недавно на почве очередного спора возник целый "борщевой скандал". Во многом это обосновано, но дело в том, что однозначного понятия "борщ" не существует, утверждает историк Елена Брайченко. Есть "борщи" как собирательное название различных вариантов первого блюда. Разновидности борща встречаются в литовской, польской и белорусской кухнях, что обусловлено культурным заимствованием. И борщ, как это кощунственно не звучит, но часто варили без свеклы, но профилирующим оставался вкус, который историк назвала "квасным", точнее — кисловатым и пряным.

Брайченко провела целое исследование и даже отправилась в кулинарную экспедицию, чтобы изучить культуру приготовления борща в Украине. И, по ее мнению, утверждения, что борщ ели "еще князья Киевской Руси" – не совсем верно. Дело в том, что капуста и лук тогда уже культивировались, но до свеклы, даже листовой, еще оставалось несколько столетий.

В мире существует много ресторанных рейтингов, но самым известным считается "Гид Мишлен" или "Красный гид", в котором собраны лучшие рестораны и отели мира. История гида насчитывает 120 лет. В 1900 году Андре Мишлен, производивший шины для автомобилей, решил издать справочник с перечнем автостоянок, станций техобслуживания, отелей и кафе. Его целью было стимулировать автомобилистов больше путешествовать и тем самым повышать продажи автомобилей и шин.

Начиная с 1920 года гид не просто дает перечень заведений, а рекомендует определенные рестораны к посещению. Он выпускается раз в год – 1 марта более чем в 20 странах мира; также существуют гиды по отдельным городам.