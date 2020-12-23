Елена Зеленская запустила сайт с персональными новогодними открытками для всех украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала новогодний онлайн-проект "Удивительная открытка" – интерактивный портал, на котором каждый желающий сможет собственноручно создать анимированную персональную поздравительную открытку.

"Чтобы реализовать этот замысел, мы обратились к украинским художникам, которые предоставили 12 картин, посвященных украинским новогодним и рождественским традициям. Затем к каждой из этих картин мы добавили магии – анимировали их", – сообщила супруга президента Украины на своей странице в Facebook в среду, 23 декабря.

[ + – ] Источник: Facebook / Олена Зеленська

Чтобы отправить такую открытку, сначала нужно зайти на сайт. Затем выбрать понравившуюся картинку, указать имя адресата, написать свои пожелания и отправить ее с помощью любого мессенджера или через соцсети. По состоянию на вечер среды, 23 декабря счетчик на сайте показывает, что таким образом были отправлены уже 1152 поздравления.

Кроме того, по словам Елены Зеленской, распечатанную открытку с картиной одного их украинских художников можно будет найти в областных отделениях "Укрпочты", а также в отделениях Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

[ + – ] Источник: Facebook / Олена Зеленська

"Партнеры распечатали 100 000 экземпляров открыток, чтобы вы совершенно бесплатно смогли разослать свои теплые и искренние поздравления родным. Список адресов 28 отделений, в которых есть открытки, вы можете посмотреть на сайте", – написала Зеленская.

Возможно, под "партнерами" имеются ввиду указанные на сайте чудо-открыток: "Укрпочта", телеканал "СТБ", а также частное креативное агентство "Green Penguin Media", поскольку дополнительной информации о финансировании проекта не приводится. Официальный портал Владимира Зеленского в Telegram, опубликовавший эту новость, подробностей также не сообщает.

Напомним, на днях украинские синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год, а также уточнили, пойдет ли снег.