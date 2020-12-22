Погода на Новый год: синоптик рассказал, будет ли снег

До 31 декабря ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

23−24 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь, но на Новый год снега не будет. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24".

"Если говорить о снеге, то, начиная с 23-24 декабря, на территории Украины будут проходить осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя… Но этот снег непродолжительный, не будет лежать. Это только, чтобы не забывать, что он существует и зима на улице", — рассказал Билык.

По его словам, "новогодняя ночь снежной не будет".

"Сейчас в Украине уже длительное время на Новый год у нас туманная погода без снега. Думаю, этот год не будет исключением", – говорит Билык.

С 26 до 31 декабря, Украина опять будет находиться в поле повышенного давления. Ожидается постепенное снижение температуры на 3-5 градусов. Дневная температура будет около нуля, ночная 0-5 градусов мороза.

Напомним, европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" сообщила, что ноябрь в 2020 году стал рекордно теплым за все время их наблюдений.

Ранее Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского сообщила, что октябрь 2020 года стал рекордно теплым октябрем за последние 140 лет наблюдений. А сентябрь 2020 года в "Копернике" тоже назвали рекордно теплым за всю историю наблюдений.