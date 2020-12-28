52-летняя звезда "Мстителей" Джош Бролин в четвертый раз стал отцом

Девочка стала третьей по счету дочерью многодетного актера

52-летний голливудский актер Джош Бролин снова стал отцом: супруга Кэтрин Бойд родила звезде "Мстителей" дочь. Фотографией малышки он поделился на своей странице в Instagram.

"Куда бы мы не путешествовали, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не особенно религиозны, но вера в Бога заполнила нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, где мы чувствовали себя свободными. Чэпел Грейс для нас является проявлением того небесного чувства, которое всегда ощущалось, когда мы блуждали и преклоняли колени", – говорится в подписи к снимку.

Имя Чэпел Грейс переводится как "часовня благодати", что и объясняет пост актера о часовнях и любви к ним.

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Первый раз Бролин женился в 20 лет на Элис Эдэр, в четырехлетнем браке с которой на свет появились сын Тревор Мансур и дочь Иден, которая также стала актрисой. 33-летняя Кэтрин Бойд, бывшая модель и личный секретарь Бролина, стала его третьей женой. Пара расписалась в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года у них родилась дочь Уэстлин Рейн. Ребенок, родившийся на Рождество, 25 декабря 2020 года, стал четвертым для актера.

В "Мстителях" Джош Бролин сыграл роль злодея-мутанта Таноса, жителя Титана и сына Вечных. На экраны вышли две ленты саги с участием Бролина – "Стражи Галактики" и "Мстители. Эра Альтрона". Актера изменили не только с помощью грима, но и задействовали компьютерные технологии от студии визуальных эффектов Digital Domain. Помимо крайне сложной системы захвата движений, компания использовала искусственный интеллект.

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Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров, впервые стал отцом. Супруга Линдси Миллс родила 37-летнему американцу дочь. Пара живет в Москве, куда Сноуден бежал после обнародования секретных данных. Россия предоставила ему политическое убежие и бессрочный вид на жительство.