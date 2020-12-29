"Украины не существует". В фильме от Netflix вспомнили об Украине (видео)

Во время одной из сцен звезда "Друзей" Лиза Кудроу в контексте импичмента президенту США Дональду Трампу говорит, что "нет такого места, как Украина".

Персонаж Лизы Кудроу в новом фильме Netflix "Death to 2020" ("2020-ый, тебе конец!") говорит о том, что не существует такого места, как Украина. На это внимание обратило издание "Бабель".

Во время одной из сцен Кудроу в контексте импичмента президенту США Дональду Трампу говорит, что "нет такого места, как Украина".

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Картина снята в псевдодокументальном формате, а на главные роли пригласили таких ярких актеров, как Сэмюэла Л. Джексона, Хью Гранта, Лизу Кудроу и других.

Сценарий фильма Death to 2020 написали шоураннеры культового сериала "Черное Зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукер, а режиссером выступил Эл Кэмпбелл.

Свое творение создатели описали, как "комедию-катарсис о 2020 году, который вы никогда не забудете, хоть уже сейчас хотели бы никогда не вспоминать".