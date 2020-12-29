Умер легендарный модельер Пьер Карден

Кутюрье скончался в больнице в пригороде Парижа.

Умер французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на семью кутюрье. Ему было 98 лет.

По информации издания, Карден умер в больнице в пригороде Парижа.

Пьер Карден – дизайнер одежды. Родился в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (Италия). С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.

Карден запатентовал более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".

Карден – автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin

Пьер Карден – владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа, которую он скупал на протяжении многих лет. А в начале этого года виллу Пьера Кардена, где снимал клип украинский певец Monatik, выставили на продажу за 362 млн евро.