Сюрреалистическая вилла может стать самой дорогой в Европе

Легендарный 97-летний кутюрье Пьер Карден выставил на продажу свою знаменитую сюрреалистическую виллу на Лазурном Берегу Франции.

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Отмечается, что продажей особняка под названием Palais Bulles (Дворец пузырей) занимается компания Christies International Real Estate. Стоимость лота не разглашается, но речь может идти о сумме в 305 млн фунтов стерлингов (362 млн евро), что делает виллу самой дорогой в Европе.

Своим названием поместье обязано необычной архитектуре: строение не имеет острых углов и по форме напоминает пузыри. Вилла строилась в 1975-1989 годах по проекту мадьярского архитектора Антти Ловага, а Карден купил ее на аукционе в начале 90-х годов прошлого века.

Площадь главного здания составляет 1200 квадратных метров. В нем есть 10 спален и 11 санузлов. На территории поместья расположены три бассейна, сады, а также амфитеатр на 500 мест с видом на океан. Карден не раз устраивал на вилле шумные вечеринки, на которых присутствовали многие знаменитости, включая Пирса Броснана и Риса Иванса.

Стоит отметить, модельер вообще неравнодушен к теме пузырей. В 1954 году именно он создал фасон так называемого платья-пузыря, которое принесло ему известность. Кроме этого, Карден считал, что пребывание в футуристических интерьерах купленного особняка будет способствовать развитию творческих замыслов.

Одним из таких замыслов, например, стала съемка видеоклипа украинских артистов Monatik и Нади Дорофеевой на песню "Глубоко" в 2018 году.

Кстати, в 2015 году модельер уже выставлял виллу на продажу за 300 млн фунтов, но тогда желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.

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