Аншлаговое шоу Монатика "ART оборона". Как артисту удалось попасть в нерв сегодняшнему зрителю

Фокус подготовил репортаж с шоу MONATIK, которое отгремело в столичном Дворце "Украина": очень актуальные тексты песен, мощные спецэффекты и обнимания с фанатками.

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Дмитрий Монатик вторым после Артема Пивоварова дал два аншлаговых концерта во Дворце "Украина". Начало войны он встретил на отдыхе в Испании. Через пять месяцев вернулся домой и в июле 2022 выпустил военный альбом "ART оборона" – со стихотворными монологами и песнями. Позднее на Родине к нему присоединилась семья: жена и двое маленьких сыновей, которые присутствовали на концерте. Весной 2023 Монатик перевел свой русскоязычный репертуар на украинский и летом отправился в тур по 22 городам страны. Обкатав программу, он дал на выходных насыщенное шоу во Дворце "Украина", где были свежие и старые хиты, веселые и трогательные диалоги с залом и впечатляющие спецэффекты. Фокус отметит достоинства и недостатки нового шоу певца.

Год назад Дмитрий Монатик первым из украинских артистов выпустил альбом о военном времени "ART Оборона", а летом этого года отправился в тур по городам страны с новой программой. На концерт во Дворце "Украина", завершающий турне, прибыли и звездные гости: Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов.

Радиоведущие Андрей Черновол и Лера Товстолес провели благотворительный аукцион. Дмитрий Монатик подготовил для публики два лота, деньги от продажи которых будут переданы в благотворительный фонд "Твоя опора" в поддержку семей с деоккупированных территорий.

Первый – это защитного цвета вышиванка президента Украины Владимира Зеленского – в ней лидер записывал свои видеообращения. Торг начался со смешной суммы в 500 грн. Однако цена росла, как снежный ком, и в результате вышиванку купил за $3 тыс. худой мужчина восточного вида лет тридцати в темно-синей футболке и серых брюках. Он скромно и даже застенчиво прошел посреди расфуфыренной публики на сцену за культовым атрибутом украинского президента.

Вторым лотом оказался национальный флаг Украины с подписью Монатика и датой шоу. MONATIK свой автограф поставил перед концертом. Флаг был куплен тем же скромным мужчиной за несколько более низкую цену – две тысячи долларов. На этого глубоко замаскированного миллионера особо пристально глядела во все глаза женская часть зала, потому что спутницы рядом с ним не наблюдалось.

Волшебная многоэтажка

В семь часов вечера стартовал концерт. Посреди сцены стояла разбомбленная, сожженная многоэтажка с черными провалами окон. Оказалось – это декорация под визуальное транслирование. Во время шоу она претерпела множество трансформаций, согласуясь со смыслом песен. После сгоревшего дома на нее проецировали символическую икону Украины, потом куб стал развеселой общагой, где в каждой комнате кто-то танцевал, затем он превратился в прозрачный контейнер, заполненный шарами смайликов, а затем "оброс" цветами, чтобы под финал преобразиться в задорно нарисованную многоэтажку с мирно лучащимися окнами. Это было бесподобно!

Декорация - сгоревший дом Фото: Константин Рылев

Справа от Монатика находился небольшой оркестр, слева – группа. Все было выдержано в серо-желтой гамме, как одежда самого певца: стальная рубашка с желтым сердцем.

Шоу Монатика "ART оборона". Стильно одет и солист, и музыканты Фото: Константин Рылев

С точки зрения дизайна и технических эффектов – это самое грандиозное украинское шоу, которое мне довелось видеть. Эффекты сравнимы с теми, которые мы наблюдали по ТВ на "Евровидении – 2023".

"Ми вистоїмо!"

Монатик динамично читал свои стихотворения из "ART обороны", начав с текста "І навіть, якщо в мене лише день…". Потом грянул мрачную вещь "From U to z". Ему буквально с третьего-четвертого трека удалось завести зал – причем новыми антивоенными песнями: "Сила", "Ми вистоїмо".

MONATIK — Ми вистоїмо!

Многие зрители повскакивали с мест и как завороженные повторяли вместе с артистом: "Ми вистоїмо! Ми вистоїмо…". Да, это именно те слова, которые нам всем сегодня очень нужны. И он их нашел!

Стих-мечта, который читают дети Монатика Платон и Даниил, цеплял сердца слушателей.

"Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині.

Батьки — це сила, кожна родина і кожна дитина.

В якій я можу буди людиною,

В якій немає війни і ненависті,

І ми можемо сміливо вперед іти.

В якій я бачу світло, а не бачу зброї,

В якій я пишаюсь тобою і собою".

Певец спускался в зал – прямо к дамам, которые дарили ему цветы. Одна девочка, которая, как она сказала, вернулась из Германии, вручила певцу его собственный потрет – было видно, что Дима растроган. "Спасибо вам, родители, раз вы приходите на мои концерты со своими детьми, значит, вы мне доверяете", — сказал Монатик под шквал аплодисментов.

Ребенок Монатику подарил его портрет Фото: Константин Рылев

Действительно, в зале было немало представителей подрастающего поколения. Монатик с охранником обошел весь зал, пожимая руки зрителям.

Певец пошел в народ Фото: Константин Рылев

Затем он вернулся на подмостки и ударно выдал свои проверенные временем (переведенные на украинский) хиты типа "Танцуй". Народ отчаянно заплясал в проходах Дворца "Украина".

Шоу Монатика ART оборона. Дом, наполненный смайликами Фото: Константин Рылев

Но, конечно, слово "Кружит" в легендарном хите перевести адекватно невозможно, поэтому припев так и звучал — нетронутый. Переведенные хиты Монатика, надо отметить, не так много набирают на YouTube, но в контексте общей концертной программы – звучали хорошо.

Фанк энд соул военного времени

Если определить общую жанровую музыкальную манеру Дмитрия, то это – танцевальный фанк, а песни военного времени сделаны им в стиле соул. В этих мировых жанрах, зародившихся в США, на украинской поп-сцене работал только Иван Дорн.

Однако творчество Монатика, характеризующееся формулой дэнс – ритм – любовь – не очень подходило для народного подпевания: рваный ритм. Буквально по два слова приходилось постоянно повторять фанатской массе. А наш народ обожает вдохновенно подпеть, а не только выкрикивать односложные речовки а-ля Майкл Джексон. Что делать?

И тут Дмитрию на помощь пришли каверы. В своем фанко-соул-стиле он здорово перепел песню Кузьмы "Старі фотографії", "Дивну ніч" Николая Мозгового, спел дуэтом с Натальей Могилевской ее хит "Відірватись від землі". И даже выдал две народные украинские песни: "Ти ж мене підманула" и "Червону калину", которая в аранжировке Монатика звучала, как военный марш.

И все-таки я бы посоветовал Димитрию написать пару-тройку собственных лирических вещей – именно для подпевания зрителями, а не только для танцев. Его недюжинного композиторского дарования для этого вполне хватит.

На бис MONATIK исполнил попурри из своих суперхитов, завершив шоу исполнением гимна Украины. Учитывая, что его авторская манера исполнения никуда не делась, это все выглядело сегодня уместно и искренне, а не спекулятивно.

Так же, как и разговоры Монатика с публикой между номерами.

"Как, девушка, вас зовут? – спрашивал он, улыбаясь девице в партере. – Катя? Значит, это вы мужа на мой концерт привели? Не муж? Ага, он из Киева, а вы из Николаева. Когда будет свадьба, надеюсь, вы знаете какого музыканта позвать на торжество?" Смех в зале.

Выглядело все это легко. А какими усилиями артисту давалось держать два часа зал на взводе, было заметно по его серой рубашке с желтым сердцем: она была мокрой от пота — от самого верха до пояса.

Шоу завершилось на оптимистичной ноте: восстановленный дом снова живет Фото: Константин Рылев

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