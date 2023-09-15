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Культура Художники, артисты, музыканты на войне и о войне

"Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?" Хроника скандала с песней "Зрада" Сергея Бабкина

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Титульный кадр Сергея Бабкина к видео на песню "Зрада"

Последний месяц вокруг певца Сергея Бабкина в соцсетях бушуют страсти, и его новая песня "Зрада" только подлила масла в огонь. Фокус собрал все, что известно об артисте в последнее время, и задумался, почему в Украине его поведение и песни вызвали скандал и бурное обсуждение.

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Популярный артист Сергей Бабкин донедавна находился в Германии вместе с супругой и тремя детьми. В интервью Славе Демину он сообщил, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Украину. По словам Бабкина, в первые дни полномасштабной войны в Украине он с семьей скрывался от обстрелов в Харькове в подвале соседей, после чего уехал в Днепр, а затем за границу.

В интервью артист отметил, что не видит смысла возвращаться на Родину, пока его родной город подвергается регулярным обстрелам. "Я могу приехать. И что? Просто, чтобы кто-то обрадовался, что я приехал? Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю "для себя". Все, что я делаю, — это не для себя. Мне многое не нужно. Хочется всегда кого осчастливить, кому помочь. Для кого-то, а не для себя", — объяснил Бабкин.

Это было 3 августа 2023 года.

10 августа Бабкин опубликовал в соцсети фото из Майами с комментом: "Майами. Мы уже здесь. Сегодня увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие".

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Скрин со страницы Сергея Бабкина, где он летит в Майами (пост удален)

Появились комменты пользователей Сети с критикой.

  • "Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма останется в Майами";
  • "Влад Яма тоже будет на концерте?"
  • "А ребята в ВСУ";
  • "Расскажите, пожалуйста, сколько денег потрачено на райдер: передвижение артистов (перелет, визы и т. д.), и питание, и проживание. Чтобы потом можно было отнять от общей суммы. Ведь столько благотворительных концертов, а на выходе — шиш с маком. Ибо как говорится, всем нужно есть. Не с руки называть это туром сейчас, а вот благотворительный концерт именно то, кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки".

Артист на хейт ответил, что деньги с концертов отправляет на помощь 127-й отдельной бригаде Сил ТрО в Харькове, с которой уже долго сотрудничает.

Поклонники артиста заступились за него, призвав критиков считать собственные деньги и донаты на помощь армии, а не оскорблять тех, кто собирает средства для защитников за границей.

Далее в Сети принялись обсуждать, что Бабкин в США пел на русском песню "Солдат".

У продюсера и жены Снежаны Бабкиной поинтересовались: "По Сети несется видео из Майами, где Бабкин и группа поют на русском. Вы что-то можете прокомментировать или вы и дальше поете русскоязычные песни? Грустно".

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Сергей и Снежана Бабкины

Жена-продюсер артиста ответила: "Как менеджер группы 5nizza я могу ответить. 1. Группа и творчество Сергея Бабкина — это разные творчества. 2. Песня "Солдат" 5nizza и песня "Солдат" Бабкина — это разные песни. 5nizza не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного. 3. Группе 5nizza 23 года! 90% песен — на русском. А сейчас у нас благотворительный тур группы 5nizza. 4. У ребят нет времени, чтобы оправдываться перед вами, потому что свое время они проводят с пользой для ВСУ".

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Скрин с социальной страницы Снежаны Бабкиной (пост удален)

Но хейтеры не утихали. К тому же появилась информация, что кто-то из организаторов тура (билетный оператор) Бабкина по США имеет российское гражданство.

Опять пошли оправдания, что эти россияне давно выехали из РФ и живут за границей и т.д.

Но тут автора-исполнителя, что называется "прорвало": он решил сразу всем хейтерам ответить песней "Зрада". И судя по всему, только подлил масла в огонь.

На титульном кадре клипа изображен Сергей Бабкин, тело которого расписано словом "зрада": похоже и на тату, и на защитную униформу.

Сергей Бабкин — "Зрада"

В песне такие слова:

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада. Помада така, як у Пугачової Алли — зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні Градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада. Випало з рота "прошу прощения" — зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" — зрада. Бійцям на передку байдуже — треба или надо".

Бабкин решил сатирически проехаться по теме "зрады", подчеркивая, что украинцы сами начали путаться в терминах: "А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах? А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сил іде заради зради?". И самое остро-сатирическое обвиннеие: "Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?".

Далее Бабкин приводит строки, в которых называет те вещи, которые реально считает предательством:

"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир".

Реакция сети не замедлила появиться.

Комментарии со знаком "минус"

  • "Когда-то случай Бабкина будут изучать в учебниках по маркетингу и пиару. В параграфе "Как закапывать себя после того, как уже несколько раз обоср*лся".
  • "Украинцы не ищут зраду, украинцы отстаивают ценности. Украинцы владеют инструментом гражданского контроля и влияния. И это работает".
  • "Сергей, феноменальный рывок. Догнали Олега Винника, возможно, даже перегнали. Превзошли себя и все свои объятия на фото и сотрудничество с россиянами".
  • "Оправдание низкого уровня образованности. Это трудно назвать творчеством, одни манипуляции".

Комментарии со знаком "плюс"

  • "Песня, от которой жутко, мурашки по телу, потому что она о сумасшедшей правде, которую мы видим сегодня. Люди запутались. Да еще и всюду и во всем ищут зраду".
  • "Желаю, чтобы в нашей стране все были такие "зрадники", как Бабкин. Тогда мы быстро выиграем войну. Вернее, тогда война бы и не началась".

Не смотря на то, что Сергей Бабкин находится за границей и вызывает порой негативную реакцию пользователей сетей, на сегодня десятки его украиноязчных хитов крутятся на отечественных FM-станциях: "Де Би Я", "Хто Далі Йде", "Привіт, Бог", "Вона Знає", "Пробач", "Моє Кохання" и др.

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