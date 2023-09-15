"Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?" Хроніка скандалу з піснею "Зрада" Сергія Бабкіна

Останній місяць навколо співака Сергія Бабкіна в соцмережах вирують пристрасті, і його нова пісня "Зрада" тільки підлила масла у вогонь. Фокус зібрав усе, що відомо про артиста останнім часом, і замислився, чому в Україні його поведінка та пісні викликали скандал і бурхливе обговорення.

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Популярний артист Сергій Бабкін донедавна перебував у Німеччині разом із дружиною та трьома дітьми. В інтерв'ю Славі Дьоміну він повідомив, що не збирається найближчим часом повертатися в Україну. За словами Бабкіна, у перші дні повномасштабної війни в Україні він із сім'єю переховувався від обстрілів у Харкові в підвалі сусідів, після чого поїхав у Дніпро, а потім за кордон.

В інтерв'ю артист зазначив, що не бачить сенсу повертатися на Батьківщину, поки його рідне місто зазнає регулярних обстрілів. "Я можу приїхати. І що? Просто, щоб хтось зрадів, що я приїхав? Для себе? А що для себе? Я по життю не люблю "для себе". Усе, що я роблю, — це не для себе. Мені багато не потрібно. Хочеться завжди когось ощасливити, комусь допомогти. Для когось, а не для себе", — пояснив Бабкін.

Це було 3 серпня 2023 року.

10 серпня Бабкін опублікував у соцмережі фото з Маямі з коментарем: "Маямі. Ми вже тут. Сьогодні побачимося на нашому благодійному концерті! Чекаємо! До зустрічі! Раджу не пропустити, бо це особлива подія".

Скрин зі сторінки Сергія Бабкіна, де він летить у Маямі (пост видалено)

З'явилися коменти користувачів мережі з критикою.

"Навіть Віталій Козловський служить у ЗСУ! А Бабкін шукає, де краще, не здивуюся, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі";

"Влад Яма теж буде на концерті?"

"А хлопці в ЗСУ";

"Розкажіть, будь ласка, скільки грошей витрачено на райдер: пересування артистів (переліт, візи тощо), і харчування, і проживання. Щоб потім можна було відняти від загальної суми. Адже стільки благодійних концертів, а на виході — дуля з маком. Бо як-то кажуть, усім потрібно їсти. Не з руки називати це туром зараз, а от благодійний концерт саме те, кому ця допомога? Вам? Просування на просторах Америки".

Артист на хейт відповів, що гроші з концертів відправляє на допомогу 127-й окремій бригаді Сил ТрО в Харкові, з якою вже довго співпрацює.

Шанувальники артиста заступилися за нього, закликавши критиків рахувати власні гроші й донати на допомогу армії, а не ображати тих, хто збирає кошти для захисників за кордоном.

Далі в мережі почали обговорювати, що Бабкін у США співав російською пісню "Солдат".

У продюсерки та дружини Сніжани Бабкіної поцікавилися: "У мережі несеться відео з Маямі, де Бабкін і група співають російською. Ви щось можете прокоментувати, чи ви й далі співаєте російськомовні пісні? Сумно".

Сергій і Сніжана Бабкіни

Дружина-продюсерка артиста відповіла: "Як менеджерка групи 5nizza я можу відповісти. 1. Гурт і творчість Сергія Бабкіна — це різні творчості. 2. Пісня "Солдат" 5nizza та пісня "Солдат" Бабкіна — це різні пісні. 5nizza не виконує україномовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного. 3. Групі 5nizza 23 роки! 90% пісень — російською. А зараз у нас благодійний тур групи 5nizza. 4. У хлопців немає часу, щоб виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять із користю для ЗСУ".

Скрин із соціальної сторінки Сніжани Бабкіної (пост видалено)

Але хейтери не вщухали. До того ж з'явилася інформація, що хтось із організаторів туру (квитковий оператор) Бабкіна в США має російське громадянство.

Знову пішли виправдання, що ці росіяни давно виїхали з РФ і живуть за кордоном тощо.

Але тут автора-виконавця, що називається, "прорвало": він вирішив відразу всім хейтерам відповісти піснею "Зрада". І судячи з усього, тільки підлив масла у вогонь.

На титульному кадрі кліпу зображений Сергій Бабкін, тіло якого розписане словом "зрада": схоже і на тату, і на захисну уніформу.

Сергій Бабкін — "Зрада"

У пісні такі слова:

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада. Помада така, як у Пугачової Алли, — зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні Градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада. Випало з рота "прошу прощения" — зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" — зрада. Бійцям на передку байдуже — треба или надо".

Бабкін вирішив сатирично проїхатися по темі "зради", наголошуючи на тому, що українці самі почали плутатися в термінах: "А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах? А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто багато сил іде заради зради?". І найгостріше-сатиричне звинувачення: "Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?"

Далі Бабкін наводить рядки, у яких називає ті речі, які реально вважає зрадою:

"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир".

Реакція мережі не забарилася з'явитися.

Коментарі зі знаком "мінус"

"Колись випадок Бабкіна вивчатимуть у підручниках із маркетингу та піару. В параграфі "Як закопувати себе після того, як уже кілька разів обіср*вся".

"Українці не шукають зраду, українці відстоюють цінності. Українці володіють інструментом цивільного контролю та впливу. І це працює".

"Сергію, феноменальний ривок. Наздогнали Олега Винника, можливо, навіть перегнали. Перевершили себе та всі свої обійми на фото і співпрацю з росіянами".

"Виправдання низького рівня освіченості. Це важко назвати творчістю, одні маніпуляції".

Коментарі зі знаком "плюс"

"Пісня, від якої моторошно, мурахи по тілу, тому що вона про божевільну правду, яку ми бачимо сьогодні. Люди заплуталися. Та ще й усюди і в усьому шукають зраду".

"Бажаю, щоб у нашій країні всі були такі "зрадники", як Бабкін. Тоді ми швидко виграємо війну. Вірніше, тоді війна б і не почалася".

Попри те, що Сергій Бабкін перебуває за кордоном і викликає часом негативну реакцію користувачів мереж, на сьогодні десятки його україномовних хітів крутяться на вітчизняних FM-станціях: "Де Би Я", "Хто Далі Йде", "Привіт, Бог", "Вона Знає", "Пробач", "Моє Кохання" та ін.

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