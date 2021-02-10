"Пузырчатый" дом Пьера Кардена на Лазурном берегу выставили на продажу (фото)

Необычный дом на Французской Ривьере пытались первый раз продать еще пять лет назад, назначив за него цену в размере £300 млн.

Bubble Palace, или "Дом-пузырь" в коммуне Теуль-Сюр-Мер неподалеку от Канн, который принадлежал легендарному модельеру Пьеру Кардену, выставили на продажу, сообщают мировые СМИ.

Футуристическое здание, напоминающее сверху пористый шоколад, теперь можно приобрести через агентство Christie’s International Real Estate.

Дом был спроектирован венгерским архитектором Антти Ловагом, который начал работать над ним в 1975 году, и изначально предназначался для французского промышленника Пьера Бернара. Автор хотел построить здание, которое бы имитировало самые ранние первобытные жилища человека — пещеры.

Первым этапом строительства было создание железного каркаса, который обозначил архитектурные особенности дома, окна и проемы. Затем конструкция была покрыта слоем бетона методом напыления. Основным отличием здания является то, что внутри него нет ни одного острого угла.

Через 14 лет на скале средиземноморского побережья возник этот дом, который смотрится футуристично даже спустя десятки лет. Он расположен на шести волнистых уровнях на скалистом выступе массива де ЛʼЭстерель — вулканического горного хребта, известного своими красными оттенками.

Постройка стала настоящей архитектурной достопримечательностью, и не только из-за знаменитого владельца: фасад здания площадью 1200 квадратных метров состоит из множества "пузырьков", перемешивающихся с бассейнами и террасами такой же круглой формы.

В особняке есть панорамная гостиная, банкетный зал, 10 спален, амфитеатр на 500 человек, а также живописные бассейны и водопады. Площадь прилегающей садовой территории составляет 8500 кв. метров. Из дома открывается вид на Каннский залив.

Внутри помещения также много "пузырьковых" мотивов, а мебель и декор имеют причудливые круглые формы. Все окна постройки разного размера и расположены несимметрично, словно они случайно появились на фасаде.

После смерти Бернара дом выкупил Пьер Карден. Он организовывал здесь свои показы и вечеринки, однако постоянно в этом доме не жил, хотя и называл его "своим кусочком рая".

"Его клеточные формы издавна отражали внешние проявления образа моих творений. Это музей, где я выставляю работы современных дизайнеров и художников", – говорил модельер.

Гостями вечеринок и показов были представители шоу-бизнеса, модели, политики и даже бывшая девушка принца Гарри Гарри Крессида Бонас.

Кстати, этот дворец можно увидеть и в клипе украинской группы "Время и Стекло".

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Сейчас здание занимает отель Le Palais Bulles, внесенный в список международной недвижимости Christieʼs. Цена особняка не указана, и на сайте готовы предоставить ее по запросу.

По информации The Daily Mail, дом впервые выставили на продажу еще в 2015 году, запросив за него £ 300 млн ($414,5 млн), однако сделка не состоялась. Сейчас эксперты прогнозируют, что его цена вырастет до £ 305 млн.

Пьер Карден скончался в клинике города Нёйи-сюр-Сен 29 декабря прошлого года в возрасте 98 лет. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли показала свою виллу в Лос-Анджелесе за $ 25 млн, а звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон переехала в особняк за $12,5 млн.