Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон переехала в особняк за $12,5 млн (фото)

Изначально дом оценили в 14 миллионов, но знаменитость и ее бойфренд купили его на полтора миллиона дешевле.

Голливудская актриса Дакота Джонсон и ее возлюбленный, фронтмен Coldplay Крис Мартин обзавелись элитной недвижимостью в Малибу, отдав за особняк в стиле кейп-код 12,5 млн, передает New York Post.

В доме есть шесть спален, девять ванных комнат. К услугам гостей предлагается двухэтажный гостевой дом с игровой комнатой, бассейн со спа-салоном и оборудованная открытая площадка для барбекю.

В гостиной есть камин, а также открывается потрясающий вид на Тихий океан и окружающие горы. Кроме того, в помещении – огромная кухня. Дизайн дома выполнен в "деревенском" стиле: с деревянными балками, мебелью из ротанга и дерева, однако все выглядит очень современно и стильно.

В особняке предостаточно места и для двух детей Криса от Гвинет Пэлтроу, которых актриса часто отпускает погостить у отца.

Дом в Южной Калифорнии был впервые выставлен на продажу в июле 2020 года за $14 млн. В его стоимость было включено разрешение на строительство теннисного корта. В октябре его купили за $12,5 млн., однако поначалу имя владельцев не разглашалось. О том. что хозяевами дома стала звездная пара, стало известно позже.

Для больше конфиденциальности и приватности жителей, по периметру особняка растут высокие деревья, скрывающие его жильцов от посторонних глаз. Кроме того, сам дом имеет надежную систему безопасности.

О ромвне музыканта и актрисы впервые заговорили в 2017 году, когда их вместе заметили в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. Затем Дакота "засветилась" на концерте Coldplay в Аргентине. Родители актрисы одобрили отношения актрисы. Однако сама Джонсон впервые прокомментировала отношения лишь в 2018 году, заявив, что очень счастлива.

Однако в 2019 году пара рассталась. Правда, это продолжалось недолго, и влюбленные снова сошлись, а карантин из-за пандемии настолько сблизил их, что Крис подумывает сделать Дакоте предложение.

Напомним, Дакота начала собственный бизнес — бренд продуктов для "интимного велнеса" Maude. Джонсон будет арт-директором и, параллельно, соосновательницей бренда, который будет выпускать вибраторы.