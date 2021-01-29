Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон переїхала в особняк за $ 12,5 млн (фото)

Спочатку будинок оцінили в 14 мільйонів, але знаменитість та її бойфренд купили його на півтора мільйона дешевше.

Голлівудська актриса Дакота Джонсон та її коханий, фронтмен Coldplay Кріс Мартін придбали елітну нерухомість у Малібу, віддавши за особняк у стилі кейп-код 12,5 млн, передає New York Post.

У будинку є шість спалень, дев'ять ванних кімнат. До послуг гостей пропонується двоповерховий гостьовий будинок з ігровою кімнатою, басейн зі спа-салоном і обладнана відкрита площадка для барбекю.

У вітальні є камін, а також відкривається приголомшливий вид на Тихий океан і навколишні гори. Крім того, у приміщенні — величезна кухня. Дизайн будинку виконаний у "сільському" стилі: з дерев'яними балками, меблями з ротангу і дерева, проте все виглядає дуже сучасно і стильно.

В особняку достатньо місця і для двох дітей Кріса від Гвінет Пелтроу, яких акторка часто відпускає погостювати у батька.

Будинок у Південній Каліфорнії був вперше виставлений на продаж у липні 2020 року за $ 14 млн. У його вартість було включено дозвіл на будівництво тенісного корту. У жовтні його купили за $ 12,5 млн., проте спочатку ім'я власників не розголошувалося. Про те, що господарями будинку стала зіркова пара, стало відомо пізніше.

Для більшої конфіденційності та приватності жителів, по периметру особняка ростуть високі дерева, що приховують його мешканців від сторонніх очей. Крім того, сам будинок має надійну систему безпеки.

Про роман музиканта й акторки вперше заговорили в 2017 році, коли їх разом помітили в одному із суші-барів Лос-Анджелеса. Потім Дакота "засвітилася" на концерті Coldplay в Аргентині. Батьки акторки схвалили їхні відносини. Однак сама Джонсон вперше прокоментувала стосунки лише у 2018 році, заявивши, що дуже щаслива.

Однак, у 2019 році пара розлучилася. Правда, це тривало недовго, і закохані знову зійшлися, а карантин через пандемію настільки зблизив їх, що Кріс планує зробити Дакоті пропозицію.

Нагадаємо: Дакота почала власний бізнес — бренд продуктів для "інтимного велнесу" Maude. Джонсон буде арт-директором і, паралельно, співзасновницею бренду, що буде випускати вібратори.