"Бульбашковий" будинок П'єра Кардена на Лазурному березі виставили на продаж (фото)

Незвичайний будинок на Французькій Рів'єрі намагалися вперше продати ще п'ять років тому, призначивши за нього ціну розміром £ 300 млн.

Bubble Palace, або "Будівля-бульбашка" в комуні Теуль-Сюр-Мер неподалік від Канн, який належав легендарному модельєрові П'єру Кардену, виставили на продаж, повідомляють світові ЗМІ.

Футуристична будівля, що нагадує зверху пористий шоколад, тепер можна придбати через агентство Christie's International Real Estate.

Будинок був спроектований угорським архітектором Антті Ловагі, який почав працювати над ним у 1975 році, і спочатку призначався для французького промисловця Пʼєра Бернара. Автор хотів побудувати будинок, який би імітував найраніші первісні житла людини — печери.

Першим етапом будівництва було створення залізного каркасу, який позначив архітектурні особливості будинку, вікна та отвори. Потім конструкція була покрита шаром бетону методом напилення. Основною відмінністю будівлі є те, що всередині неї немає жодного гострого кута.

Через 14 років на скелі середземноморського узбережжя виник цей будинок, який виглядає футуристично навіть через десятки років. Він розташований на шести хвилястих рівнях на скелястому виступі масиву де Л'Естерель — вулканічного гірського хребта, відомого своїми червоними відтінками.

Споруда стала справжньою архітектурною пам'яткою, і не тільки завдяки знаменитому власникові: фасад будівлі площею 1 200 квадратних метрів складається з безлічі "бульбашок", які перемішуються з басейнами і терасами такої ж круглої форми.

У маєтку є панорамна вітальня, банкетний зал, 10 спалень, амфітеатр на 500 осіб, а також мальовничі басейни і водоспади. Площа прилеглої садової території становить 8 500 кв. метрів. З будинку відкривається вид на Каннську затока.

Усередині приміщення також багато "бульбашкових" мотивів, а меблі та декор мають химерні круглі форми. Усі вікна будівлі різного розміру та розташовані несиметрично, немов вони випадково з'явилися на фасаді.

Після смерті Бернара будинок викупив П'єр Карден. Він організовував тут свої покази і вечірки, однак постійно в цьому будинку не жив, хоча й називав його "своїм шматочком раю".

"Його клітинні форми здавна відбивали зовнішні прояви образу моїх творінь. Це музей, де я виставляю роботи сучасних дизайнерів і художників", — говорив модельєр.

Гостями вечірок і показів були представники шоу-бізнесу, моделі, політики і навіть колишня дівчина принца Гаррі Крессида Бонасʼє.

До речі, цей палац можна побачити і в кліпі українського гурту "Время и Стекло".

[ + – ]

Зараз будівля займає готель Le Palais Bulles, внесений до списку міжнародної нерухомості Christie's. Ціна маєтка не вказана, і на сайті готові надати її за запитом.

За інформацією The Daily Mail, будинок уперше виставили на продаж ще в 2015 році, запросивши за нього £ 300 млн ($ 414,5 млн), однак угода не відбулася. Зараз експерти прогнозують, що його ціна зросте до £ 305 млн.

П'єр Карден помер у клініці міста Неї-сюр-Сен 29 грудня минулого року у віці 98 років. Що стало причиною смерті, невідомо.

Нагадаємо, голлівудська акторка Анджеліна Джолі показала свою віллу в Лос-Анджелесі за $ 25 млн, а зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон переїхала в маєток за $ 12,5 млн.