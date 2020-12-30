Стивен Содерберг, снявший "пророческий" фильм "Заражение", работает над сиквелом

Фильм "Заражение" (Contagion) в 2011 году практически предсказал события, разворачивающиеся в мире в 2020-ом

Режиссер Стивен Содерберг, "предсказавший" всемирную пандемию, которая началась в Китае, сообщил, что работает над "философским" продолжением. Об этом пишет Daily Mail.

Об этом 57-летний режиссер рассказал во время подкаста Джоша Горовица Happy Sad Confused и признался, что уже начал работу над проектом вместе со сценаристом "Заражения" Скоттом Бернсом.

"Это своего рода философское продолжение, но в другом контексте", — рассказал Содерберг и обмолвился, что сейчас они усердно прорабатывают все детали истории, но более никаких подробностей не сообщил.

[ + – ] Афиша фильма "Заражение"

Напомним, фильм "Заражение" вышел в 2011 году. Главные роли в нем исполнили Мэтт Дэймон, Марион Котийяр, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Лоуренс Фишберн и другие. Фильм рассказывает развитие пандемии смертельной болезни, посредством историй нескольких людей – деловой женщины, которая вернулась из Гонконга, став нулевым пациентом, врачей, ученых, лживого блогера и многих других.

[ + – ] Кадры из фильма "Заражение"/Фото: скриншоты

Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 миллионов долларов в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 миллионов долларов.

В 2020 году фильм получил новый виток популярности в связи с начавшейся в Китае, а позже распространившейся по всему миру пандемией COVID-19.

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Ранее, британский актер театра и кино Джуд Лоу в видеоинтервью для журнала GQ рассказал, что научные эксперты, консультировавшие режиссера Стивена Содерберга при съемках фильма "Заражение", предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии. "Было ясно, что нечто подобное должно произойти", – заявил актер, который исполнил в фильме одну из главных ролей. "Они сказали, что это произойдет. Вопрос был "когда", а не "если", – добавил Лоу.

Лоу уточнил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности. "Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке", — заявил артист.