Французский актер с украинскими корнями Робер Оссейн, "муж Анжелики", умер в возрасте 93 лет

Актер умер на следующий день после дня рождения из-за коронавируса, которым заразился в больнице.

Через несколько часов после своего 93-го дня рождения, умер актер и режиссер Робер Оссейн, сообщил журнал Le Point. Причиной его смерти стал коронавирус, им он заразился во время предыдущей госпитализации.

На протяжении 60 лет Оссейн блистал на экранах, после чего стал художественным руководителем парижского театра "Мариньи" и занялся режиссурой.

Самый большой успех актер имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его партнершей была Мишель Мерсье. Оссейн и Мерсье партнерами на экране были восемь раз: пять раз в "Анжелике", а также в фильмах "Вторая истина", "Гром небесный" и "Веревка и кольт".

[ + – ] Робер Оссейн и Мишель Мерсье

На счету Оссейна более 100 фильмов. В их числе: "Мороз по коже" (1963 год), "Гром небесный" (1965), "Вторая истина" (1966), "Точка падения" (1970), "Ограбление" (1971), "Если бы Дон-Жуан был женщиной…" (1973), "Профессионал" (1981), "Отверженные" (1995), "Человек и его собака" (2008).

[ + – ] Фрагмент из фильма "Профессионал"

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В качестве режиссера он снял около 20 фильмов, ко многим написал сценарии.

Родился Оссейн в семье эмигрантов из Российской империи. Его настоящие имя и фамилия – Абрахам Гусейнов. Дед был родом из Азербайджана, а отец – из Самарканда. Мать актера Анна Миневская родилась в Киеве, но детство провела в Санкт-Петербурге.

[ + – ] Робер Оссейн и Брижит Бардо

Первой женой Оссейна была Марина Влади, впоследствии вышедшая замуж за Владимира Высоцкого. Всего он был женат трижды, имеет четверых сыновей.

[ + – ] С Мариной Влади

Напомним, 12 декабря, умер знаменитый российский и советский актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет.