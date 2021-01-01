Марк Иден, сыгравший в сериале "Доктор Кто", скончался в 92-летнем возрасте

С ноября прошлого года актер находился в больнице

Британский актер Марк Иден, сыгравший путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто", умер в возрасте 92 года, передает The Sun.

Как сообщил агент Идена, он давно страдал болезнью Альцгеймера, а в ноябре прошлого года был госпитализирован. В больнице актер и скончался.

Марк Иден отдал кинематографу и телевидению более полувека жизни. Он сыграл во множестве картин и сериалов, среди которых "Святой", "Угловая комната", "Проклятие темно-красного алтаря", "Иисус из Назарета", "Пуаро", "Катастрофа", "Профессионалы".

Наибольшую известность он получил благодаря роли Аллана Брэдли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации". Также Иден исполнил роль путешественника Марко Поло в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" в 4 серии 1 сезона в 1964 году. Серия, состоящая из семи эпизодов, была полностью утеряна. Как и в случае с остальными сериями, сейчас все утерянные эпизоды существуют в виде реконструкций с оригинальной звуковой дорожкой.

Пятьдесят лет спустя, в 2013 году, Марк сыграл роль руководителя канала BBC One Дональда Баверстока в документальной драме "Приключение в пространстве и времени".

У него остались жена Сью, его дочь Полли, его пасынок Пол и внучка Эмма.

Накануне, 31 декабря, через несколько часов после своего 93-го дня рождения, умер французский актер и режиссер Робер Оссейн. Причиной его смерти стал коронавирус, которым он заразился во время предыдущей госпитализации. Самый большой успех пришел к нему после роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике.