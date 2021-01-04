Умер солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Ему был 41 год

Причина смерти не сообщается.

Фронтмен финской метал-группы Children Of Bodom Алекси Лайхо скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает Kerrang!

Музыкант скончался в своем доме в Хельсинки, Финляндия. Согласно пресс-релизу, "в последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем". Причина смерти не сообщается.

"Мы потрясены внезапной кончиной нашего дорогого друга и участника группы", — говорят товарищи по группе Алекси – Даниэль Фрейберг, Митя Тойвонен и Вальттери Вяюринен. "Невозможно описать словами этот шок и глубокую печаль, которые мы испытываем".

Его сестра добавляет: "Мы все абсолютно потрясены и опустошены. Мы просим конфиденциальности и понимания в эти трудные времена. Похороны моего младшего брата пройдут в частном порядке".

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Алекси Лайхо родился 8 апреля 1979 года в финском городе Эспоо. В 1993 году он основал группу IneartheD, которая впоследствии была переименована в Children of Bodom. Коллектив за время существования выпустил десять студийных альбомов, последний из них называется Hexed, он вышел в 2019 году.

Напомним, в Британии в 78 лет скончался Джерри Марсден, поп-икона и фронтмен группы Gerry and the Pacemakers. Музыканту было 78 лет.