Друг "Битлз" и автор футбольного гимна: скончался поп-икона Джерри Марсден

Марсден был фронтменом британской группы Gerry and the Pacemakers, а также автором футбольного неофициального гимна ФК "Ливерпуль" You Never Walk Alone

В Британии в 78 лет скончался Джерри Марсден, поп-икона и фронтмен группы Gerry and the Pacemakers. Музыканту было 78 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Причиной смерти Марсдена 3 января стала болезнь сердца. Несколько лет назад он перенес шунтирование и ему был установлен кардиостимулятор. Об этом сообщил его друг – телеведущий Пит Прайс.

Группа Gerry and the Pacemakers была создана в 1959 году в Ливерпуле Джерри, его братом Фредди, Лесом Чедвиком и Артуром Мэком. Квартет был не только ровесником и конкурентом The Beatles, но даже делил с ними продюсера Брайана Эпстайна.

[ + – ] Одно из первых выступлений Джерри Марсдена и Gerry and the Pacemakers

[ + – ] Джерри Марсден и The Beatles

Также в 1965 году Марсден женился на бывшей девушке "битла" Джорджа Харрисона – Полине. В браке родилось две дочки.

"Я познакомился с Полом Маккартни и Джоном Ленноном в местном музыкальном магазине. Мы играли в одних и тех же клубах, мы выросли вместе и были хорошими друзьями", — позже вспоминал Марсден.

В 1963 году три дебютных сингла его группы How Do You Do It?, I Like It и You Never Walk Alone занимали первые строчки британских хит-парадов. Этот рекорд держался 20 лет, побить его смогла только группа Frankie Goes to Hollywood.

Причем How Do You Do It? сначала предназначалась для "битлов", а You Never Walk Alone позже стала неофициальным гимном футбольного клуба "Ливерпуль". Также в 2020 году она стала песней поддержки медицинских работников, что борются с пандемией коронавируса.

[ + – ]

"Для него всегда будет место в моем сердце — ему подарили мою песню, которая должна была стать первым синглом The Beatles. Они были рады, что моя песня не стала их первым синглом, она открыла дорогу их собственным замечательным песням. Потрясающий голос и техника Джерри Марсдена, а также его талант артиста стали подарком британской музыкальной индустрии. Он всегда будет одним из великих рок-музыкантов", — написал в соцсетях автор песен Митч Мюррей, написавший How Do You Do It?.

[ + – ]

В 1965 году музыканты группы снялись в музыкальном фильме "Ferry Cross the Mersey", заглавная композиция стала еще одним их хитом, а также снова попала в чарты в начале 1980-х, когда Джерри Марсден переписал ее дуэтом с Полом Маккартни для благотворительного сингла, посвященного трагедии на стадионе в Хиллсборо.

В конце 1960-х популярность Gerry and the Pacemakers пошла на убыль в Британии и США, в 1967-м они распались. После этого Джерри выступал в клубах и был ведущим детской телепередачи, а в 1972-м собрал группу Pacemakers в новом составе и гастролировал вплоть до конца 2010-х, когда объявил о своем уходе со сцены.