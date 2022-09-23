В Англии Роналду предъявили обвинение: выбил телефон из рук фаната (видео)

Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" нарушил правило E3 Футбольной ассоциации Англии о ненадлежащем и/или насильственном поведении. Роналду резко ударил по руке поклонника, который хотел сделать с ним фото.

Related video

Футбольные власти Англии обвинили игрока "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в ненадлежащем поведении за то, что в апреле после поражения от "Эвертона" португалец ударил поклонника и выбил из его руки телефон. Об этом сообщает Sky News.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Роналду в нарушении правила E3, в котором говорится о ненадлежащем и/или насильственном поведении.

Представители клуба заявили, что будут поддерживать футболиста в его ответе на предъявленные обвинения.

В прошлом месяце полиция Мерсисайда после проведенного расследования провела беседу с футболистом и выписала ему предупреждение.

[ + – ] Криштиану Роналду после матча с "Эвертоном".

В чем обвиняют Роналду?

14-летний Джейк Хардинг попытался сделать фото с Роналду, когда тот уходил с поля "Гудисон Парка" в Ливерпуле. Португалец был раздосадован проигрышем своей команды и резко ударил подростка по руке — телефон выпал, а на запястье остался синяк, по словам его матери Сары Келли.

Роналду извинился, написав в своих соцсетях, что после проигрыша ему было сложно справиться с эмоциями. Он пригласил Хардинга на матч, но тот приглашение не принял. Мать подростка ответила, что это все равно, что ударить на улице прохожего, а затем пригласить на ужин.

"Зачем нам это, только потому, что он Криштиану Роналду? Как будто мы его должны ему что-то, извините, это не так", — сказала женщина.

Напомним, что Роналду пригрозили иском за выбитый телефон. Мать пострадавшего подростка не хочет, чтобы этот случай сошел звездному нападающему с рук. В противном случае он отделается только штрафом в 200 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал о секрете сборной Шотландии, которая разгромила Украину. Тренер шотландцев Стив Кларк рассказал, как именно удалось взять убедительный взять реванш за недавнее поражение.