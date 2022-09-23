В Англії Роналду висунули звинувачення: вдарив фаната по руці (відео)

Португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" порушив правило E3 Футбольної асоціації Англії про неналежну та/або насильницьку поведінку. Роналду різко вдарив по руці шанувальника, котрий хотів зробити з ним фото.

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Футбольна влада Англії звинуватила гравця "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду у неналежній поведінці за те, що у квітні після поразки від "Евертона" португалець вдарив шанувальника і вибив з його руки телефон. Про це повідомляє Sky News.

Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила Роналду в порушенні правила E3, в якому йдеться про неналежну та/або насильницьку поведінку.

Представники клубу заявили, що підтримуватимуть футболіста у відповіді на пред'явлені звинувачення.

Минулого місяця поліція Мерсісайда після розслідування провела бесіду з футболістом і виписала йому попередження.

[ + – ] Кріштіану Роналду після матчу з "Евертоном".

У чому звинувачують Роналду?

14-річний Джейк Хардінг спробував зробити фото з Роналду, коли той йшов з поля "Гудісон Парку" у Ліверпулі. Португалець був роздратований програшем своєї команди і різко вдарив підлітка по руці — телефон випав, а на зап'ясті залишився синець, за словами його матері Сари Келлі.

Роналду вибачився, написавши у своїх соцмережах, що після програшу йому було складно впоратися з емоціями. Він запросив Хардінга на матч, але той запрошення не прийняв. Мати підлітка відповіла, що це все одно, що вдарити на вулиці перехожого, а потім запросити на вечерю.

"Навіщо нам це, тільки тому, що він Кріштіану Роналду? Начебто ми його винні йому щось, вибачте, це не так", — сказала жінка.

Нагадаємо, що Роналду пригрозили позовом за вибитий телефон. Мати постраждалого підлітка не хоче, щоб цей випадок зійшов до зіркового нападника з рук. В іншому випадку він відбудеться лише штрафом у 200 фунтів стерлінгів.

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