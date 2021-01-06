На аукционе продадут Ferrari президента Дональда Трампа

Покупатель, кроме алого автомобиля получит также документы, подписанные лично 45-м президентом США

Автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Объявление о лоте было опубликовано на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

Данная модель выпускалась в период с 2005 по 2009 год. Трамп приобрел автомобиль в 2007 и продал в 2011, так что второй владелец катался на нем более 9 лет. Тогда он приобрел Ferrari F430 с бежевым кожаным салоном и автоматической коробкой передач за 270 тысяч долларов, а сейчас, видимо, решил сыграть на скандальном ажиотаже, который поднялся вокруг Трампа и выставил машину на торги за полмиллиона долларов.

Аукцион стартует 7 января и продлиться до 16 числа. Кроме автомобиля новый владелец получит пакет документов с оригинальной подписью Дональда Трампа, в которых указан его адрес до Белого дома – Башня Трампа, где он занимал роскошный пентхауз с золотыми потолками.

Ferrari Трампа выполнен в классическом цвете Corsa Red, 45-й президент США успел проехать на нем 3900 километров, всего одометр показывает, что авто проехало 11120 километров.