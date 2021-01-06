Скончался шеф-повар, чей ресторан первым в Великобритании получил звезду Мишлен

Альберу Ру, совершившему в свое время ресторанную революцию в Лондоне, было 85 лет

В Великобритании скончался знаменитый шеф-повар Альбер Ру, владелец ресторана Le Gavroche, первого в Британии, удостоенного звезды Мишлен. Об этом пишет The Guardian.

Шеф-повару было 85 лет. Он скончался 4 января 2021 года после продолжительной болезни, однако о его смерти семья сообщила только сейчас.

Альбера Ру и его брата Мишеля называли "революционерами", совершившими переворот в ресторанном бизнесе Лондона. В 1967 году они открыли свой знаменитый ресторан Le Gavroche в Челси, Лондон, который первый в Великобритании удостоился звезды Мишлен. На кухне Le Gavroche работали такие шеф-повара, как Гордон Рамзи, Пьер Коффман и Марко Пьер Уайт. Позже ресторан получил еще две звезды.

[ + – ] Гордон Рамзи и Альбер Ру на кухне ресторана Le Gavroche

"Он был наставником для очень многих людей в индустрии гостеприимства и настоящим вдохновением для начинающих поваров, включая меня", — сказал в заявлении сын Ру, шеф-повар и телеведущий Мишель Ру-младший.

Альбер Ру родился в регионе Сона-и-Луара во Франции 8 октября 1935 года. Он начал свою кулинарную карьеру, как ученик кондитера в возрасте 14 лет. Альбер служил в армии в Алжире, потом два года работал су-шефом в посольстве Великобритании в Париже.

В апреле 1967 года Альбер и Мишель Ру перебрались в Лондон с тремя тысячами фунтов стерлингов в карманах и открыли ресторан Le Gavroche, специализирующийся на классической французской кухне. Позже он открыл еще несколько заведений. И основал фонд из которого выплачивалась стипендия молодым поварам, которые хотели обучаться на кухнях лучших ресторанов мира.

[ + – ] Ресторан Le Gavroche

[ + – ] Мишель и Альбер Ру

Альбер Ру занимался не только развитием ресторанного дела, а также совершенствовал поварское мастерство. В частности, изобрел новую технологию приготовления пищи: блюдо готовят под большим давлением и мгновенно перемещают в вакуумную упаковку, такой метод сохраняет вкус продукта, а секрет содержится в устройстве упаковки. За этот секрет братьям Ру предлагали 250 тысяч фунтов стерлингов, но Альбер с Мишелем отказались.

Кроме того, Альбер Ру помогал своим подчиненным открывать собственные дела. Сначала они должны были поработать на Ру в течение пяти лет, проявить себя с лучшей стороны, после этого Альбер обращался к банкам, юристам и помогал найти хорошее место для заведения.

[ + – ] Команда поваров ресторана Le Gavroche

В начале 90-х годов Альбер Ру отошел от ресторанного дела, передав его сыну Мишелю. Сам Альбер вместе со второй супругой Шерил Смит (в браке с 2006 года) жил в Лондоне и Суррее. В апреле 2014 года пара развелась.

[ + – ] Братья Ру на кухне ресторана Le Gavroche/Все фото: соцсети

Брат Альбера, Мишель, умер в прошлом году в возрасте 78 лет от идиопатического легочного фиброза.